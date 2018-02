Benetton rugby: domenica da Leoni, in Galles arriva la quinta vittoria consecutiva

TREVISO Al Rodney Parade l’inizio non è dei migliori, anzi. Al 2’ i Dragons vanno subito in meta dopo un bel grubber di Kirchner che serve l’ala Rosser il quale vola oltre la linea siglando la prima marcatura. L’apertura avversaria sbaglia la trasformazione.

Pochi minuti dopo, i gallesi entrano nuovamente nei 22 biancoverdi andando in touche sui 5 m. La maul costruita dalla rimessa laterale va dritta in meta con Belcher, dalla piazzola è ancora impreciso Kirchner. I Leoni però non si demoralizzano ed al 10’ capitan Sgarbi è abile a stoppare e raccogliere il calcio di Kirchner e volare così in meta festeggiando nel miglior dei modi le sue 200 presenze in maglia biancoverde. McKinley dalla piazzola centra i pali. Con il passare dei minuti i Leoni si impossessano del pallino del gioco e così al 14’ Tebaldi raccoglie da ruck e serve un cinico Ioane che si fa trovare pronto per siglare; il calcio di McKinley dalla piazzola è corto. Al 16’ è ancora Ioane a rendersi protagonista con un fantastico break che permette ai Leoni di conquistare 40 metri e un prezioso calcio di punizione. Sgarbi e compagni scelgono di andare in touche sui 5 metri avversari ma un’imprecisione nella rimessa laterale costa il possesso dell’ovale. Nell’azione successiva il direttore di gara assegna una punizione in favore dei Leoni, il calcio di McKinley è fuori misura. I Dragons provano a farsi avanti ma gli uomini di coach Crowley dimostrano comunque una buona solidità difensiva riuscendo anche a tenere alto Amos con Tebaldi sulla linea di meta. Al 36’ arriva però il controsorpasso dei gallesi con la maul di porta in meta Belcher, doppietta del tallonatore e calcio ancora fuori per Kirchner. La prima frazione di gioco termina così 15 a 12 in favore dei padroni di casa.

Secondo tempo che vede numerose sostituzioni da una parte e dall’altra con entrambe le squadre che cercano la via della meta. Al 51’ i Dragons vanno vicini alla meta ma l’arbitro annulla per in avanti. Pochi minuti dopo i Leoni rispondono agli attacchi dei gallesi e conquistano un calcio di punizione. Banks indica i pali e posiziona l’ovale sulla piazzola: il suo calcio finisce dentro pareggiando così i conti. Al 62’ Newport in touche dentro i 5 biancoverdi, bravo Banks a rubare l’ovale dalle mani dell’avversario. Così nell’azione seguente i biancoverdi sono abili a costruirsi la possibilità per passare in vantaggio, Banks dalla piazzola porta i suoi in vantaggio. Alcuni minuti dopo Kirchner prova a pareggiare ma arriva l’ennesimo calcio sbagliato dall’apertura sudafricana. Gli ultimi minuti sono completamente dei biancoverdi che sembrano varcare la linea di meta in due occasioni: prima con Faiva e dopo con Traore ma in entrambe le occasioni il direttore di gara annulla. Il match termina quindi 18 a 15 per i Leoni biancoverdi che così facendo ottengono il quinto successo consecutivo e stabilendo così un primato.