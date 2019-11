Dressage, vittorie trevigiane ai Campionati regionali veneti

Grande successo per i Campionati regionali di Dressage svoltisi a Casale sul Sile presso il Circolo Ippico al Cristallo con la partecipazione di oltre 150 binomi provenienti davvero da tutto il Veneto.

Tra tutti ha svettato, conquistando il titolo Senior Assoluto, la rientrante, dopo quasi un anno di assenza dal rettangolo di gara, Cristina Pilella Proto, padovana, ma tesserata per il trevigiano “il Casale”, in sella a Dior. Nelle altre categorie Senior le altre vittorie sono andate nella F110 al vicentino Andrea Bassetto del “C.I. Novese” su Unesco Boy, nella M 100 al veronese Alessio Corradini che gareggiava per “il Pestrino” in sella al suo Centolire, nella Senior E alla trevigiana Giorgia Paulin del “A.I. Montegrappa” su M. Atena e infine nella Senior Amatori a un’altra trevigiana: Sara Albanese del “Montello1” su C-Roberto B.

Tra gli Junior vittoria tra gli Allievi alla scaligera Giulia Bonifatto del “L.L.H. SSD A RL” su Albertino, tra gli Emergenti alla vicentina Alessia Cristallini del “Tesina” su Lisa di Villa Giove. Ad un altro veronese, Alessio Corradini de “il Pestrino” su Folie dei Castellani, è andata invece la Finale per i Cavalli di 5 anni. Tra i Pony queste i successi: gli Assoluti sono stati appannaggio di Ludovica Maria Morfù, anche lei del trevigiano “il Casale”, su Kaligula 2, i Debuttanti di Camilla Maniezzi del rodigino “il Bosco” su Eikenhorst's Marco, le Promesse di Martina Andreetta della “ Tarvisium Stella” su Tombola. Particolarmente applauditi in particolare la vittoria nel Trofeo Pulcini di Sara Pozzati anche lei del polesano “il Bosco” su Ro Tex-Alex, e quella tra i Paralimpici di Maurizio Ungalli del “Montello1” su Funny Face 8. La classifica a squadre, infine, ha visto dominare tre team trevigiani: nell'ordine “Tarvisium Stella” guidato da Leandro Ballan, “il Casale” con Vanessa Ferluga e “CTE Montello1” con Monica Tiziano.