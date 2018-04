Duathlon: la stagione tricolore di Silca Ultralite Vittorio Veneto si colora di bronzo

VITTORIO VENETO Si inaugura, con un bronzo, la stagione agonistica giovanile di Silca Ultralite Vittorio Veneto. Nel weekend appena concluso la compagine trevigiana guidata da Aldo Zanetti ha infatti partecipato, a Cuneo, in Piemonte, al campionato italiano di duathlon giovanile individuale e a staffetta. Una lunga e difficile trasferta, che ha comunque ancora una volta messo in luce il vivaio biancorosso. A conquistare la prima medaglia 2018 è stato Andrea Mason, che, nella gara individuale riservata alla categoria Junior, si è messo al collo la medaglia di bronzo, proprio davanti al compagno di squadra, già campione e medagliato italiano, europeo e mondiale, specialista del cross, Filippo Pradella.

Poco prima di loro, nella gara dedicata agli Under 23, al primo anno di categoria, quinto posto per Federico Pagotto, che ha anticipato sul traguardo l’azzurrino compagno di casa Silca, Federico Spinazzè, non in perfette condizioni dopo le fatiche egiziane (il coneglianese una decina di giorni fa ha infatti partecipato alla competizione Sharm El Sheikh ATU Sprint Triathlon African Cup and Pan Arab Championships dove si è piazzato 15esimo assoluto e settimo under 23). Sesto posto per Viola Pagotto tra le Youth B, nono per un’acciaccata Erica Mazzer tra le Junior. Podio sfiorato anche con la Staffetta 2+2 Junior, composta da Viola Pagotto, Andrea Mason, Erica Mazzer, Filippo Pradella, che si è piazzata quarta. Ottava quella Youth, composta dai giovanissimi Sofia Tonon, Fabio Biz, Matilde Dal Mas, Alessandro Mason, tutti al primo anno di categoria.

“È stata una trasferta lunga e difficile, ma i nostri ragazzi, nonostante diversi problemi fisici, si sono comportanti bene - ha commentato il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti - oltre alla medaglia di bronzo di Mason, ai podi sfiorati con Pradella e la staffetta Junior, nelle prime sei posizioni, che compongono il podio allargato di duathlon e triathlon, abbiamo avuto altri tre atleti, i fratelli Pagotto e Spinazzè. Da anni ormai siamo presenti ai vertici della disciplina, pur essendo, se raffrontati ad altri “squadroni”, una piccola società di provincia. Di certo, continueremo a lavorare per mantenere e migliorare questi risultati, guardando soprattutto al futuro”. A seguire tutti i risultati degli atleti di Silca Ultralite Vittorio Veneto.

INDIVIDUALI. MASCHILI. Under 23. 5. Federico Pagotto 55’14’’, 6. Federico Spinazzè 55’15’’. Junior. 3. Andrea Mason 54’42’’, 4. Filippo Pradella 54’44’’. Youth A. 32. Fabio Biz 22’20’’, 49. Alessandro Mason 22’43’’. Ragazzi. 20. Simone Zoppas 11’35’’, 78. Emmanuel Mazzer 12’40’’, 93. Pietro De Pizzol 13’11’’. FEMMINILI. Junior. 9. Erica Mazzer 1h03’46’’, 16. Leonie Meraner 1h07’56’’. Youth A. 15. Matilde Dal Mas 24’36’’, 29. Eleonora Biz 25’19’’, 58. Beatrice Sant 26’47’’, Sofia Tonon squal. Youth B. 6. Viola Pagotto 33’23’’, 20. Valentina Biz 34’52’’, 34. Arianna Zanusso 35’45’’, 44. Alice Pin 36’21’’. Ragazze. 27. Agnese Passone 12’48’’, 45. Giulia Secchi 13’19’’. STAFFETTE 2+2. Junior. 4. Viola Pagotto, Andrea Mason, Erica Mazzer, Filippo Pradella 1h30’20’’. Youth. 8. Sofia Tonon, Fabio Biz, Matilde Dal Mas, Alessandro Mason 1h35’32’’. Ragazzi. 15. Agnese Passone, Emanuel Mazzer, Giulia Secchi, Pietro De Pizzol 52’57’’.