Dalla Due Rocche al Monte Bianco, la sfida al Grand Prix Iuta di Ultratrail è lanciata

CORNUDA Da Cornuda al Monte Bianco: la sfida è lanciata. L’edizione 2018 della Duerocche, classico evento del 25 aprile, sarà valida come prova di qualificazione per l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, la gara in ambiente naturale più famosa al mondo. La corsa che ogni anno, a cavallo tra agosto e settembre, porta migliaia di runners a sfidare le montagne più alte d’Europa.

La partecipazione alla prova trail sui 48 chilometri della Duerocche frutterà ad ogni atleta due punti, che contribuiranno a determinare il punteggio necessario per partecipare a tre gare inserite nel programma del celebre UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc): la CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix) di 101 chilometri con 6.100 metri di dislivello, la TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie) di 119 chilometri con 7.200 metri di dislivello, e l’OCC (Orisières-Champex-Chamonix) di 56 chilometri con 3.500 metri di dislivello. Sfide che ogni anno rinnovano la leggenda dell’Ultra-Trail du Mont-Blanc e che, nel 2018, avranno tra le prove d’ammissione anche la Duerocche.

Le colline trevigiane tra Asolo e Cornuda, il 25 aprile, ospiteranno cinque diverse prove. Gli appassionati di trail potranno scegliere tra due gare: la 48 chilometri, con 2.300 metri di dislivello, quest’anno anche valida come prova del Grand Prix Iuta di Ultratrail, e la 21 chilometri, con 1.000 metri di dislivello. Previsti anche i due classici percorsi cross country di 6 e 12 chilometri, aperti a tutti, e la prova sui 14 chilometri, dedicata al nordic walking, che percorrerà il tragitto della Duerocche storica, da Asolo a Cornuda. Sarà un grande spettacolo, tra panorami mozzafiato e suggestivi scorci storici, ai quali parteciperanno, come di consuetudine, molti tra i migliori specialisti italiani della corsa in ambiente naturale.

L’insieme delle cinque prove, anche quest’anno, per ragioni organizzative, avrà un numero contingentato di partecipanti. Seimila in totale, così suddivisi: 350 nella 48 chilometri, 650 nella 21 chilometri, 400 nella Passeggiata Storica e 4.600 nelle due prove con caratteristiche di cross country. Lunedì 12 febbraio scadrà il primo termine per le iscrizioni – esclusivamente online - a quota agevolata alla Passeggiata Storica (10 euro), al trail da 21 chilometri (20 euro) e al trail da 48 chilometri (40 euro). Il conto alla rovescia verso l’edizione 2018 della Duerocche è intanto già iniziato per i molti appassionati che partecipano agli allenamenti collettivi in preparazione alla corsa del 25 aprile organizzati da Duerocche Asd, La Butto in Vacca Running Friends e Scarpe Bianche, con il supporto dei negozi di articoli sportivi Passsport di Signoressa e Busche. Si tratta di un semplice ritrovo fra runners, a partecipazione libera e gratuita che ha già archiviato con successo i primi due appuntamenti.

Il prossimo sarà ad Asolo, domenica 25 febbraio (14 km con 500 metri di dislivello positivo). Il quarto e ultimo, al Bosco Fagarè di Cornuda, in notturna, il 2 marzo (12 km, con 347 metri di dislivello positivo). Si corre sui sentieri della Duerocche e gli allenamenti sono adatti a tutti i livelli di preparazione. Tra i partecipanti verranno sorteggiate delle iscrizioni gratuite: basta scaricare l’app Eventbrite sul proprio smartphone e registrarsi all’evento. La Duerocche, edizione numero 47, è anche questa.

