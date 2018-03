Duerocche, animo green e sentieri sistemati per tutti: appuntamento il 25 aprile

CORNUDA La Duerocche dura un giorno, ma i suoi effetti durano per mesi. Pochi sanno che, in vista dell’evento del 25 aprile, il comitato organizzatore della Duerocche lavora con intensità alla preparazione dei sentieri che ospiteranno la gara. E l’impegno di tanti volontari, che operano a titolo assolutamente gratuito e con grande passione, va a vantaggio della collettività.

“La preparazione dei sentieri che ospiteranno i percorsi di gara della Duerocche – spiega il presidente del comitato organizzatore, Massimiliano Checuz – prevede interventi straordinari, ad esempio per risolvere particolari situazioni di pericolo, e interventi ordinari e periodici, come lo sfalcio dell’erba. E’ un impegno che si protrae per diverse settimane e riguarda sentieri con uno sviluppo complessivo di circa 100 chilometri. Il nostro lavoro va poi a vantaggio di tutti quei runners ed escursionisti, che, magari senza saperlo, utilizzano tutto l’anno i percorsi della Duerocche”.

L’impegno di tanti volontari nella preparazione dei sentieri è anche frutto di una particolare sensibilità ecologista che da sempre accompagna la Duerocche. L’evento aderisce alla campagna ”Io non getto i miei rifiuti”, utilizza piatti e stoviglie biodegradabili e opera una ferrea raccolta differenziata che ogni anno merita il plauso di Contarina, la società di raccolta dei rifiuti. E’ proprio grazie a questa particolare attenzione all’ambiente che alla Duerocche si sono avvicinate aziende che hanno scelto l’evento per promuovere i loro prodotti biologici, come Lattebusche e Pasta Sgambaro.

Le colline trevigiane tra Asolo e Cornuda, il 25 aprile, in occasione della 47^ Duerocche, ospiteranno cinque diverse prove. Gli appassionati di trail potranno scegliere tra due gare: la 48 chilometri, con 2.300 metri di dislivello, quest’anno anche valida come prova del Grand Prix Iuta di Ultratrail, e la 21 chilometri, con 1.000 metri di dislivello. Previsti anche i due classici percorsi cross country di 6 e 12 chilometri, aperti a tutti, e la prova sui 14 chilometri, dedicata al nordic walking, che percorrerà il tragitto della Duerocche storica, da Asolo a Cornuda. Sarà un grande spettacolo, tra panorami mozzafiato e suggestivi scorci storici, ai quali parteciperanno, come di consuetudine, molti tra i migliori specialisti italiani della corsa in ambiente naturale.

Campioni ma non solo, la Duerocche pensa anche ai giovani, tanto da aver lanciato una particolare classifica che premierà, con materiale didattico, i cinque gruppi scolastici più numerosi. Partecipare è semplice. E’ sufficiente riportare il nome della scuola nel modulo d’iscrizione. Amici e parenti potranno essere invitati a partecipare, indicando il nome del gruppo. Più questo sarà numeroso, e più sarà facile far vincere la propria scuola.