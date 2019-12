Nuovo direttivo per la Duerocche: Manuel Menegon eletto presidente

La Duerocche volta pagina: il sodalizio che organizza l’evento del 25 aprile ha un nuovo direttivo. Il presidente è Manuel Menegon, che succede al dimissionario Carlo Fabris. Due i vice presidenti: Giorgio Cunial (vicario) e Roberto Tronchin (attività atleti). Il segretario è Andrea De Bortoli. I nuovi consiglieri sono Alberto Garbujo, Daniel Menegon e Alessandro Mion.

E’ un cambiamento nel segno della continuità: il nuovo direttivo è giovane, ma formato da persone con esperienza sia in campo organizzativo che dal punto di vista agonistico. Basti pensare che Alberto Garbujo – vincitore del Gran Raid delle Prealpi, secondo all’ultima Duerocche e piazzato in un gran numero di trail disputati nel 2019 - è anche uno dei fiori all’occhiello del team Duerocche Ambassador, la squadra agonistica nata alcune stagioni fa per tenere alta la bandiera di un evento che tra un anno e mezzo, nel 2021, festeggerà il mezzo secolo di vita. Il gruppo Duerocche Ambassador, nel 2020, sarà affiancato dal team Duerocche Asd, aperto a tutti gli atleti desiderosi di mettersi alla prova nell’attività “fuoristrada”. La stagione 2019-2020 è intanto iniziata con un ricco programma di allenamenti collettivi, il giovedì sera, che percorre i sentieri della Duerocche e, grazie alla disponibilità del Calcio Amatori Cornuda, gli atleti possono anche usufruire degli spogliatoi del campo sportivo (per informazioni sul tesseramento e la partecipazione agli allenamenti collettivi: info@duerocche.com).

Duerocche Asd è anche vicina al mondo dei giovani: in questi giorni è effettuata la consegna del materiale didattico alle cinque scuole che hanno partecipato in forze alla Duerocche 2019 (le scuole medie, elementari e l’asilo di Cornuda, la scuola media di Pederobba e la scuola elementare di Crocetta). Duerocche Asd collabora inoltre con il mondo scolastico nell'organizzazione dell’attività di corsa campestre e di un’altra corsa per beneficenza che si terrà a maggio del 2020. In casa Duerocche Asd sta infine per partire il conto alla rovescia in vista dell’edizione 2020 del classico evento del 25 aprile. A breve sarà messo in linea in nuovo sito, all'indirizzo www.duerocche.com, ed entro fine anno apriranno ufficialmente le iscrizioni per una manifestazione che promette di richiamare al via atleti da mezza Italia e anche dall'estero.