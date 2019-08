Mercato in casa Duetti Giorgione: Federica Venturi sarà la vice Bateman

Si chiama Federica Venturi e sarà la vice Bateman. Ecco il nuovo nome in cabina di regia del Duetti 2019/20, proveniente dal San Domenico Savio (Camposampiero) di serie C. Federica Venturi è cresciuta nelle giovanili del Volley Fratte, ha vinto la serie D, ha conosciuto la serie C e dal Giorgione è stata chiamata in B1: «Non avrei mai immaginato di ricevere una proposta da un campionato così elevato – ammette Venturi - Il salto di categoria è impressionante ma credo che sia giunto il momento di mettermi seriamente alla prova. Farò parte di un gruppo composto da atlete di altissimo livello e capiterà di affronterare avversarie che hanno militato in serie A. Gli stimoli sono tantissimi e credo che riuscirò a superare le difficoltà iniziali grazie al mio carattere».

Federica Venturi ha 23 anni, è una regista, ma il suo ruolo al Giorgione non sarà semplicemente quello di entrare in campo e palleggiare. Farà la sua parte nel raccogliere l’eredità lasciata da Roberta Grassotto in fatto di carisma e capacità di “fare spogliatoio”. «Le capacità del singolo sono importanti ma quando c’è unione di squadra tutto diventa più facile. Affronterò questa stagione in modo diverso”dalle altre, ogni allenamento per me sarà di crescita non solo tecnica ma anche personale. Seguirò le precise indicazioni che ho ricevuto sia in ambito tecnico che inerenti il mio ruolo all’interno del collettivo». Anche l’innesto di Venturi contribuisce ad abbassare l’età media della rosa e a immaginare un lavoro che possa regalare soddisfazioni non soltanto nell’immediato futuro.