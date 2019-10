Duetti Giorgione, sconfitta e rimpianti: Maniago vince 1-3

La soddisfazione per aver visto all'opera un nuovo Duetti combattivo e il rammarico per non aver chiuso le palle del set ribaltando l’esito del match. Questo, in sintesi, il sentimento di fine partita provato dal numerosissimo pubblico di Castelfranco Veneto che, complice la presentazione societaria pre-gara, ha assiepato le tribune del palasport cittadino (700 spettatori) come non si vedeva da tempo.

Alla fine ha vinto il Maniago Pordenone 3-1 (25-21, 28-30, 22-25, 25-27) ma il risultato poteva essere tranquillamente quello opposto. Dopo un primo set vinto agevolmente, le ragazze del Giorgione hanno sprecato nel 2° parziale 3 set point, cedendo alle ospiti che al 5° tentativo hanno impattato sull’1-1. Terzo, ma soprattutto quarto set, con il Duetti capace di rimontare e di potarsi a un passo dalla riapertura della partita. Nota positiva: ogni atleta è entrata in campo dimostrando di saper tenere la serie B1. Paolo Carotta commenta la gara con queste parole: «Complimenti all'avversario che ha dato una grande dimostrazione di valore. Ho usato tutta la rosa e questo rimane un elemento di solidità della mia squadra: dovremo lavorare sulle palle importanti del set che non abbiamo saputo gestire al meglio».