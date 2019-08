Pallavolo, Carotta svela il nuovo Duetti: «Siamo in miglioramento continuo»

Che Paolo Carotta siederà sulla panchina di B1 del Duetti, non c’è bisogno di ricordarlo. Dopo la brillante ascesa che ha permesso al suo Giorgione di conquistare ogni trofeo a livello regionale, di vincere la B2 da neopromossa prendendo parte anche alla Coppa Italia e di condurre un’ottima stagione in B1, al tecnico di Castelfranco viene posto un nuovo obiettivo: migliorare il 7° posto. Per farlo, Carotta ha allestito la nuova rosa della quale sono già state rese note buona parte delle atlete.

«Dopo il termine di carriera di Durighel e Grassotto ho puntato a preservare ciò che consideravo il punto di forza della squadra, ovvero il gruppo – spiega Carotta -. Siamo partiti subito con alcune riconferme ma necessariamente abbiamo inserito alcuni nuovi acquisti. Per questa squadra ho in testa un progetto ben chiaro e per questo motivo ogni giocatrice è stata selezionata in maniera attenta. L’organico è stato sensibilmente ringiovanito coinvolgendo alcune ragazze del territorio che abbiano già maturato esperienze importanti in categoria. Inoltre, ho mirato all’equilibrio: voglio tredici titolari per farle migliorare in maniera omogenea tenendo un alto livello di allenamento. A giorni ufficializzeremo le ultime giocatrici che completeranno il roster. Si tratta di alcune riconferme e altri nuovi acquisti». Sull’obiettivo della B1, l’allenatore del Duetti non avverte pressioni: «Probabilmente l’abitudine non mi fa provare alcuna tensione. In ogni caso, semmai la sentissi, non sarebbe che uno stimolo per fare ancora meglio! Non è detto che ci riusciremo, ma qui l’obiettivo è quello del miglioramento continuo. Ogni settore della Giorgione Pallavolo lavora in quest’ottica. Per quanto riguarda il giovanile, ad esempio, non sarà semplice migliorare gli ottimi risultati della scorsa annata, ma noi lavoreremo per farlo». Ad affiancare in B1 Paolo Carotta ci sarà Riccardo Riato; preparatore atletico Simone Piccolo, Luca Gallina fisioterapista e Paola Fraccaro dirigente.