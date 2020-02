Duetti Giorgione brutto ma concreto: altri 3 punti a Maniago

Altri tre punti e Giorgione lanciato in classifica a due lunghezze dalla vetta. Si chiude con un successo esterno per 3-1 l’insidiosa trasferta di Maniago (PAV Udine) contro una formazione che nel match d’andata raccolse l’intera posta in palio a Castelfranco (28-26, 19-25, 16-25, 21-25). Bene per il risultato, un po’ meno per la prestazione di squadra.

Nonostante i tre punti, Paolo Carotta vuole infatti di più: «Non salvo nessuno – spiega il coach castellano -. Abbiamo giocato una brutta partita probabilmente a causa della tensione che provavamo nel dover fare risultato. L’unica nota positiva è che abbiamo raccolto l'intera posta in palio. Pensiamo a tornare in palestra e a lavorare». In queste due prime partite del girone di ritorno, il Giorgione ha già conquistato tre punti in più rispetto all'andata, riducendo sensibilmente la distanza dalla vetta. È un dato incoraggiante ma ancora poco determinante. Mancano undici partite e soprattutto da giocare tutti gli scontri diretti.