Il duo acrobatico Clara e Giuss VerticalLove è campione d'Italia 2018 di Tessuti Aerei

TREVISO Si è svolta sul palco del Teatro delle Api nelle Marche, in provincia di Fermo, la prima gara nazionale di Tessuti Aerei, affascinante disciplina aerea acrobatica. A danzare in coppia in aria, sospesi ad oltre sei metri di altezza c’erano anche due atleti veneti, il duo acrobatico Clara e Giuss VerticalLove. I due atleti si sono confrontati con performers provenienti da tutta Italia, divisi per categoria in base all’età, singolo e doppio, amatori e professionisti, proponendo uno spettacolo di danza aerea che ha commosso il pubblico. Si sono aggiudicati il miglior punteggio assoluto fra le categorie double in gara e il titolo di campioni d’Italia 2018, sotto l’attento sguardo di una giuria d’eccezione tra cui la campionessa internazionale di Tessuti Aerei.

Questa disciplina sportiva che Clara e Giuss amano definire come “una vera e propria arte”, mescola sapientemente l’eleganza e la grazia della danza con la forza e il pathos dell’acrobatica. Viene praticata all’estero da diversi anni, dalla Russia agli USA, dalla Cina all’Argentina, ed è ormai famosa in Italia fra il grande pubblico anche grazie ai Talent Show in TV. Assistere alla performance di questi aerialisti è una di quelle esperienze che vanno viste, non è possibile raccontare in modo adeguato di come si possa volteggiare al ritmo della bellezza a mezz’aria, sostenuti solo da muscoli e da un tessuto colorato, sfidando la forza di gravità, come ballerini dell’aria. Clara e Giuss VerticalLove ospiti e testimonial ad eventi, spettacoli e matrimoni hanno voluto credere fino in fondo che un grande impegno possa esaltare una grande passione, e i loro estenuanti allenamenti sono stati ricompensati da questo primo posto.

Clara e Giuss VerticalLove sono un duo acrobatico composto da Clara di Padova e Giuseppe di Treviso, ideatori e amministratori di Aerial Art Official, la community Facebook composta da appassioni di discipline aeree più famosa d’Italia e una delle più numerose e seguite a livello internazionale. Hanno creato anche il primo elenco nazionale italiano delle scuole di aerea.

