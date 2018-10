Came Dosson chiamata all'impresa in trasferta a Eboli

Non concede soste il massimo campionato di Serie A Futsal. Dopo aver affrontato tre delle "regine" del campionato, per la Came Dosson del presidente Zanetti è in programma la temibilissima trasferta di Eboli.

I campani, sulla cui panchina quest'anno siede mister Basile, sono attualmente quinti in classifica e sono reduci da due vittorie consecutive che hanno portato ulteriore fiducia all'ambiente. La rosa della Feldi è composta da giocatori di indubbio valore: la società campana è stata abile nella sessione di mercato estiva a confermare l'ossatura della squadra che tanto bene aveva figurato nella passata stagione, puntellandola coi nuovi acquisti che già dalle prime giornate di campionato dimostrano un notevole cambio di passo per la Feldi; Laion, Bocao, Andrè Ferreira e Josiko solo per citarne alcuni. Tra le fila biancoblu, il pareggio con il Real Rieti ha lasciato da una parte l'amaro in bocca per la vittoria sfumata a 5 secondi dalla fine, ma dall'altra la consapevolezza del valore della rosa e della possibilità di giocare a viso aperto contro qualsiasi squadra. Mister Rocha, alla ricerca di ulteriori conferme dai suoi ragazzi potrà contare su tutti gli effettivi a sua disposizione, tra i quali un galvanizzato Cristiano Fusari vincitore del "Top Gol" dello scorso weekend. Fischio d'inizio alle ore 20.30 al Pala Dirceu di Eboli.