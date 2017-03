Eclisse Carenipievigina: continua il sogno di Riccardo Zonta in nazionale Under 18 LND

PIEVE DI SOLIGO Era nell'aria dopo le convocazioni per l'ultimo stage di Pomezia (Roma), ma negli scorsi giorni è diventato ufficiale: uno dei due portieri titolari della nazionale Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti è Riccardo Zonta, prodotto del vivaio Eclisse Carenipievigina e vice di capitan Simone Villanova in serie D.

Zonta, classe 1999 come gli altri 17 convocati dal selezionatore Francesco Statuto, sta disputando l'undicesima edizione del torneo giovanile "Roma Caput Mundi", organizzata dal Comitato Regionale Figc del Lazio e in programma nella capitale a cavallo di Martedì Grasso (da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo). Lunedì l'Italia U18 LND ha affrontato l'Inghilterra alle ore 15 a Monte Compatri, martedì invece i pari età di Malta a Colleferro e giovedì 2 marzo toccherà all'Albania a Ferentino. Venerdì finale unica al Lido di Ostia tra la vincente del girone A e quella dell'altro girone (Galles, Grecia, Romania e rappresentativa del Comitato regionale laziale).