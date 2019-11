Campionati italiani di pesca alla trota in lago a Piombino Dese: tutti i risultati

Sì sono svolti venerdì scorso, primo novembre, i campionati italiani di pesca alla trota in lago a Piombino Dese. La manifestazione è stata organizzata dall'Enal pesca di Treviso. Il titolo a coppie è andato a Paolo Pontello e Fausto Cavallazzi della Asd Carità, seguiti da Stefano Gusella, Giuliano Naclerio e Marco Corò e Marco Simionato. Il titolo a squadre è andato a Gianpietro Rossi, Paolo Pontello e Fausto Cavallazzi seguiti da Armando Piovesan, Claudio Mason e Antonio Bettin, il terzo posto a Giuliano Rigo, Marino Moretto e Armando Favaro. Il titolo individuale è andato a Paolo Pontello seguito da Nicola Bortolin e Gianpietro Rossi. Per gli over successo per Marino Moretto seguito da Claudio Mason e Armando Favaro. Per la categoria dame prima Silvia Zanetti seguita da Irene Diminuzzo.