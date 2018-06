Enduro Mtb: Erwin Ronzon del Team Cmc è "mattatore" anche a San Leonardo

VALDOBBIADENE Tripletta, come Cristiano Ronaldo al suo esordio mondiale. Non siamo a Russia 2018 ma stiamo parlando di Erwin Ronzon che domenica a San Leonardo, in provincia di Udine, ha vinto la Krivapete EnduRace round 3 del Campionato Triveneto 2018 di Enduro MTB. Tre su tre per il rider bellunese di Mel del Team CMC che dopo avere vinto le prime due prove del calendario, disputate a Trieste e a Lamon, ha centrato di nuovo il successo.



Gara vera quella di San Leonardo, sui sentieri delle Valli del Natisone in Friuli, con al via i miglioi del triveneto e anche stranieri provenienti dalle vicine Austria e Slovenia. 4 PS con 1000 metri di dislivello pedalato e oltre 1600 in discesa. Erwin Ronzon ha dominato 3 della 4 PS in progrmma avendo la meglio sull’atleta di casa Michele Dreossi (Team Granzon). In casa Team CMC molto bene anche l’altro bellunese Damiano Rossa, terzo. Completano l’eccellente risultato di squadra del Team CMC altri due rider bellunesi: Andrea Bortolin 8°, nella categoria master1-2, e Claudio Tagliapietra 4°, nella categoria master 3-4.

Grazie a questo risultato, mancando solo una prova al termine del challenge, in programma il 9 settembre in Nevegal a Belluno, Erwin Ronzon con tre vittorie all’attivo ha di fatto "blindato" la vittoria del Campionato Trivento 2018 della specialità. “Sono contento, vincere fa sempre piacere. Sono soddisfazioni per me e per la squadra, ma al di là di questo sono contento perché la gara di ieri mi ha dato ottime indicazioni sul mio stato di forma. E’ stato un buon test, il percorso era bello e impegnativo reso ancora più duro dal grande caldo. Sento che la condizione è buona, nelle ultme gare importanti tra Enduro World Series, Superenduro e Campionato Italiano sento che sto continuando a crescere gara dopo gara. Ora nel mirino c’è la gara del prossimo week-end a Canazei in Val di Fassa. E’ il terzo round del circuito Superenduro e la gara sarà anche valida come primo round del nuovo circuito continentale promosso dall’Enduro World Series. Un nuovo circuito per permettere ai biker di crescere e fare esperienza ad alto livello, però a un livello che sia intermedio tra le gare nazionali e le gare del mondiale. Un po’ come avviene nello sci con i circuiti della Coppa Europa e della Coppa del Mondo” spiega Erwin Ronzon classe 1997 bellunese di Mel.

