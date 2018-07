Team Cmc, primo podio mondiale nell'’Enduro World Series: il merito è di Vendemmia

VALDOBBIADENE Non finisce più di crescere e di stupire il Team CMC. Dopo le vittorie nel Superenduro e nell’EWS European con Nicola Casadei, ora e arrivato anche il primo podio mondiale. L’autore è Mirco Vendemmia che nel round 4 dell’Enduro World Series che si è svolto nel week-end sui sentieri tra Petzen e Jamnica, a cavallo tra Austria e Slovenia, ha ottenuto il terzo posto nella categoria under 21. Non solo, il suo risultato lo proietta anche come migliore dei piloti italiani nella classifica assoluta maschile, al 35° posto, dove a vincere è stato il “solito” fenomeno australiano Sam Hill, sul belga Martin Maes e lo svedese Robin Wallner. Con la sua grande performance Vendemmia infatti si è messo alle spalle tutti i connazionali più esperti tra cui i suoi compagni di squadra del Team CMC, il sammarinese Nicola Casadei e il bellunese Erwin Ronzon che hanno chiuso rispettivamente 48° e 60°, comunque autori entrambi di un’eccellente prova. Più indietro 114° il trevigiano Davide Dal Pian.



Gara condotta all’attacco ma sempre con grande intelligenza quella di Mirco Vendemmia, classe 1998 di Borgo Tossignano (Bologna), che tra gli under 21 ha cihuso terzo alle spalle del britannico Elliott Heap, che ha vinto, e del francese Theotim Trabac, secondo. Nelle 6 prove speciali che componevano la gara Vendemmia si è piazzato nell’ordine 7°, 3°, 3°, 2°, 2°, 4° risultati che gli sono valsi il podio finale. Un podio storico per il Team CMC che sale per la prima volta sul podio mondiale ma anche per tutta l’Italia che mai era arrivata così in alto nell’Enduro World Series in questa specialita delle ruoe grasse “giovane”, che piace, e che è in grande espansione. Nella categoria cadetta under 21 per il Team CMC bene anche l’altro romagnolo Matteo Saccon 9° e il feltrino Roberto Paludetto 14° in quella che per lui era la prima gara dopo lo stop di quasi due mesi per la frattura al polso patita nell’EWS in Francia. Inoltre per il Team CMC nella categoria Master40+ il trentino Carlo Zortea ha chiuso al 31° posto e il toscano Massimo Parenzi 36°.

“Sono felicissimo. Volevo fare una buona gara perché sento che la condizione c’è, ma arrivare fino sul podio è stato qualcosa di straordinario. Spesso in gara non riesco ad esprimermi agli stessi livelli che ho in allenamento. Questo week-end invece sono riuscito a guidare bene e rimanere sereno e tranquillo. Dopo le 3PS del sabato ero già terzo; poi putroppo nella notte tra sabato e domenica ho avuto dei problemi intestinali, colpa di un virus che ha colpito anche il mio comapgno Saccon. Però per fortuna questa mattina stavo bene e nelle ultime 3PS ho difeso e conquistato il podio, ho provato anche a recuperare qualcosa sul secondo ma alla fine va bene così. So che è il primo podio in assoluto per l’Italia nell’EWS, questo mi rende orgoglioso ma resto con i piedi per terra. Ora si rientra subito a casa perché si torna a lavorare in fabbrica come sempre e poi appena finito vado ad allenarmi in bicicletta. Spero per me e per la squadra, che ringrazio per la fiducia, che arrivino presto altre giornate come questa” dice Mirco Vendemmia.

“E’ dall’inizo della stagione che Vendemmia continua a crescere gara dopo gara. Stavolta si è davvero superato centrando un grande risultato che vale molto per lui, per il Team CMC e per tutto il movimento dell’enduro mtb italiano. Siamo molto soddisfatti e fiduciosi, ogni gara ci sta portando un ulteriore step di crescita, questo è l’atteggiamento che dobbiamo continuare ad avere per arrivare sempre più in alto. Possiamo contare sul talento dei singoli uniti nella forza di squadra. I rider più maturi, con la loro esperienza, affiancati dai govani, con la loro voglia di crescere e imparare, insieme stanno facendo una grande stagione. Credo che abbimo trovato la formula giusta per andare lontano. Ora bisogna insistere, con l’impegno e la passione di sempre” spiega il team manager Davide Geronazzo da sempre motore e mente del progetto Team CMC assieme al presidente Enrico Bonsembiante. Il prossimo round mondiale, il quinto della stagione, è in programma a la Thuile, in Italia, il 21-22 luglio.

