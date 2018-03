L’Energym Bremas non si ferma più: altre due leonesse volano in Nazionale

BREDA DI PIAVE Dopo aver ritirato il prestigioso premio per la Qualità Argento nel torneo Foroni di Santa Lucia di Piave, arriva la prima chiamata in Nazionale pre Juniores U.16 di Veronica Costantini del progetto Sea Stars e poi arrivano altre due chiamate in Nazionale, molto emozionanti sia per la leonessa Silvia Biasi per il Sitting volley cresciuta pallavolisticamente nel Codognè ed in forze da tre anni nella Cuoredarena Bremas di Sitting volley, Silvia è diventata con la sua dolcezza e simpatia un vanto per tutta la società,ha tenuto tantissimi incontri con gli studenti della Marca nella settimana dello sport, riscuotendo tanti consensi da tutto l’ambiente scolastico.

Per Silvia Romanin invece arriva la prima chiamata nella nazionale pre Juniores U.16, dopo tantissimi sacrifici,e dopo la bella soddisfazione della chiamata ai giovani talenti 2017, arriva la chiamata del coach Trombetta, per l'allenamento al centro pavesi Fipav di Milano il giorno 18 e 19 marzo. Silvia cresciuta nelle giovanili dell'Energym Bremas dove è arrivata dopo un breve percorso nel volley Vazzola, si è messa subito in mostra vincendo il titolo U.14 provinciale due anni fa ed approdando alle finali nazionali di categoria seppur da U.13. Queste due atlete rappresentano tutta la provincia di Treviso nel volley femminile.

Il presidente prof. Vincenzo Balzano ci dichiara: “Con orgoglio annunciamo anche la Convocazione in Nazionale Femminile di Sitting Volley per la nostra leonessa Silvia Biasi che partirà per un torneo amichevole in Ungheria a Mátraházi Edzőtábor, e della convocazione di Silvia Romanin che seppur la stavamo aspettando dallo scorso anno,oggi siamo molto emozionati nel leggere il suo nome tra le poche ragazze che faranno questa esperienza stupenda, i complimenti da tutta la societa’ e da tutti gli addetti ai lavori, siamo sulla strada giusta, continuiamo a costruire le atlete del futuro". Insomma un’altra bella soddisfazione in casa Bremas che si aggiunge alle precedenti chiamate, e non finisce qui….la pallavolo sempre piu’ in crescita....si continua a sognare.

