Energym Bremas: è festa per Veronica Costantini, convocata in Nazionale Juniores

BREDA DI PIAVE Arriva un'altra importantissima chiamata per la leonessa dell'Energym Bremas Veronica Costantini e tutto lo staff dell'Union Bremas è felicissimo. Il Presidente Santin: "Questo è uno dei risultati che ci siamo preclusi, lavorare di qualità per poter portare sempre più atlete alla ribalta Nazionale". Veronica ha iniziato il suo percorso in Sea Stars appena lo scorso anno con l'U. 14 in casa Bremas, arrivata con tanta emozione e timidezza, si è saputa conquistare un posto da leader, lottando gara dopo gara, approda in rappresentativa in provincia di Treviso ed anche qui si conquista un posto da titolare e a fine stagione viene scelta insieme alla compagna di squadra Silvia Romanin in giovani Talenti 2017, e sempre con umiltà continua a stimolare le compagne a dare sempre il meglio per poter insieme ambire ai successi per cui si lotta quotidianamente.

Veronica lo scorso anno è stata premiata anche come giovane emergente in sinergia con la didattica scolastica, infatti ha terminato l'esame di Stato delle socondarie di primo grado con il 10 e lode. Il presidente dell'Energym Bremas che l'ha premiata insieme agli assessori dei Comuni di Maserada sul Piave sig. Polo Silvano e Breda di Piave sign.ra Scartabello Adelaide testualmente ci racconta: "E' bellissimo premiare giovani atlete che oltre all'alto livello sportivo si impegnano tanto anche nello studio,Veronica è la dimostrazione che tutti se vogliono possono realizzarsi sia sportivamente che scolasticamente, questo è proprio il classico esempio che il volere è potere, naturalmente ci vogliono tanti sacrifici. Ed ora il sogno nazionale...vestirà la maglia azzurra in rappresentanza di tutti noi...forza leonessa siamo tutti con te!".