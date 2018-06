Energym Bremas: la società vince il titolo nel mini volley e nell’U.14 Csi con la Zanutta

BREDA DI PIAVE Arriva anche quest’anno una promozione per la società Bremas. Dopo tante soddisfazioni regalate da tutte le squadre giovanili qualificate per l’eccellenza di categoria e nelle finali provinciali, vince il titolo nel mini volley e nell’U.14 Csi con la Zanutta Bremas che disputerà anche la finale U.14 Fipav nella categoria Challenge. La Texa U.16, dopo un lunghissimo percorso, riesce ad arrivare al titolo dopo aver battuto prima il Caerano e poi in finale il Nervesa.

Questa promozione porta in casa Energym anche un altro dato storico: per il quarto anno consecutivo questa società vince il titolo U.16 3^ Div. con il passaggio in 2^ Divisione. Davvero un record, è infatti l’unica società che puo’ vantare questo exploit da quando è stato istituito questo campionato. Le Texa Bremas U.16 sono: Irma Hamsic (dirigente), Menegaldo Arianna, Mahilaj Martina, Bertelle Aurora, Bergo Anastasia, Botter Anna (k), Coach Carafoli Matteo, accosciate Uccello Martina, Vanin Astrid, Polesel Elisa, Leone Valentina.

Primi anche nel mini volley(S3), grazie ai bambini delle squadre Texa e Lavel, allenate dalle coach Manuela Contessotto, Elena Polesel ed Annapaola Vianello che vincono tutte le gare della stagione. Il prof. Vincenzo Balzano (presidente Energym Bremas) commenta con tanto entusiasmo: “Bellissima emozione, sempre come fosse la prima promozione, ringrazio lo staff e le ragazze per questa bella soddisfazione”. Dopo la scuola federale ed il marchio di qualità arriva anche una bella promozione.

Gallery