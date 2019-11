La pallavolo torna a Ponte di Piave: grande inizio di stagione per l'Energym Volley

Grande soddisfazione per le bambine di Ponte di Piave, pallavoliste in erba dell'Energym Volley che, finora, hanno vinto tutte le gare. Con entusiasmo la coach Emanuela Contessotto (docente di scienze motorie ed anche istruttrice S3) ha dichiarato: «Sicuramente questi risultati arrivano dopo un duro lavoro iniziato ormai 4 anni fa, quando si cominciavano a costruire le basi di questa squadra. Un grazie va alla nuova amministrazione comunale che ha dato fiducia alla nostra realtà.Sono felice perché abbiamo dato vita a questa nuova società con tanti sacrifici e vedere che ogni anno si iscrivono tanti nuovi bambini mi inorgoglisce dandomi nuovi stimoli».

Il progetto, nato con la collaborazione dell’Energym Bremas, sta diventando sempre più autonomo. Un’altra persona che ha dato un grosso contributo a questo progetto è il vice di Emanuela Contessotto, coach Souffian. Lui che vive in pieno la cittadina di Ponte di Piave è il vero motore della società, infatti oltre ad allenare, la sua figura è molto importante anche per l’organizzazione. Il prossimo obiettivo dell’Energym Volley Ponte è quello di avere sempre piu’ squadre che rappresentino la città che ha dato i natali a tante atlete importanti del panorama nazionale. Gli allenamenti di quest’anno si tengono in palestra delle scuole medie dalle 17 alle 19 il lunedì e mercoledì. E' ancora possibile iscriversi e prendere parte alla stagione sportiva in corso.