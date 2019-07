Salto ad ostacoli al Cristallo: brillano veneziani, trevigiani e polesani

Da venerdì a domenica quasi 300 binomi in gara presso il “Circolo Ippico del Cristallo” a Casale sul Sile dove si terrà la prossima Tappa del Progetto Sport Salto Ostacoli Colonnello Nava, una manifestazione che si propone come obiettivo la diffusione della disciplina del Salto Ostacoli. In gara tutte le categorie, dai piccoli ponies ai Senior con lo scopo di diffondere l’amore per l’equitazione. Quella trevigiana sarà la quarta tappa diquesto circuito, la prima si era svolta –sempre nel trevigiano– presso il “Centro Equestre Veneto” a Mogliano Veneto nel mese di marzo, la seconda invece era stata ospitata dallo “Sporting Club Horse & Pony” a Sommacampagna, mentre la terza si era svolta a Maggio sempre al “Cristallo”.

Oltre alla tappa del Progetto Sport Sport Salto Ostacoli Colonnello Nava in concomitanza si terrà anche la tappa dei Grandi Eventi Tecnici Veneti e la Tappa del Progetto Sport Giovani Cavalli. L’idea, promossa dal polesano Athos Caselli, vuole valorizzare cavalli ancora giovani per il salto ostacoli e che vanno dai 4 ai 7 anni, con altezze a crescere dai 110 cm fino ai 130 proprio a seconda dell’età del cavallo. La cosa curiosa è che le classifiche finali verranno fatte sui cavalli, e non sui cavalieri. L’ultima tappa regionale del Progetto Sport, programmata per metà settembre, vedrà infine il ritorno della manifestazione nel veronese nuovamente presso lo “Sporting Club Horse & Pony”.

Tra i primi in classifica Chiara Boscolo Chielon che pur essendo di Sottomarina gareggia per “le Praterie” di Cartura (PD), Aicha Camara del “C.E.V.” di Mogliano Veneto (TV) e Luca Rosoni del “Centro Ippico” di Albarella (RO). Tra gli atleti sin qui distintisi ricordiamo però anche Giorgio Angelini e Vittoria Zanardo dell’ “Articolo Horse Academy” di Colle Umberto (TV), Marco Coana, Federica Minnella, Oreste Liguori e Linda Alberini tutti del “Circolo Ippico Ponte Alto” di Marcon (VE), Marco Moressa del “Centro Equestre” Spresiano (TV), e Lodovico Cerato del “Circolo Ippico del Cristallo” (TV) che, di conseguenza, giocherà in casa.