Salto a ostacoli, le giovani promesse dell'equitazione si danno battaglia a Mogliano

Giocavano in casa e hanno fatto bei risultati le amazzoni del Cev gareggiando sul terreno amico in occasione dell’ultima gara svoltasi a Mogliano Veneto con la partecipazione di oltre 150 binomi.

Come previsto una C135 Virginia è stata appannaggio di Virginia Argenton su Mentovu Mandra Edera, ma oltre a lei sono salite sul gradino più alto del podio Emma Fornaro su Brixia di Cillagana che un giorno ha vinto la C130 e l’altro la seconda C135, e -sempre del CEV- due vittorie sono arrivate anche grazie a Vittoria de Munari su Frenchill Silver Moon nelle B100 e per la veneziana Greta Roncali su Alibi du Seigneur nella C125. Trevigiani altri successi quali quelli nelle C120 di Robert Powala su Reuccio del Castegno de “la Sorgente” di Montebelluna, uno dei due soli cavalieri ad aver vinto tra tante donne, e di Carolina De Bernardin su Dollu d’Authuit del “alle Noghere” di Paese; “Noghere” cui è andato anche il successo in una C115 con Ylenia Lemiro in sella a Skipper, nell’altra vittoria per Alice Toffoli su Hilfiger D per i “Cavalieri della Rosa” di Codognè. Polesana invece, del “Centro Equestre Cristina” di Stienta, la coppia d’oro composta da papà e figlia Caselli: mentre il babbo Andrea su Indigo svettava in una C130, Eleonora su Abracadabra vinceva una B90. Tre successi sono andati in terra vicentina grazie a una ‘figlia d’arte’ come Jasmine Lunardon de “le Roane” su Be My Lover in una D110, e Clara Margherita Parise del “Tesina” su Ironias in una B110, mentre un’agguerritissima Giorgia Peruzzo su Boolagh Angel ha vinto sul suo pony la LP30 per i colori del Circolo “AZ”.

Colori padovani difesi dalle vittorie in una B90 da Sophia Furlan su Basilea Park per “le Praterie” e in una L70 da Caterina Michelotto su Erem per la “Scuola Padovana”. Unico successo veneziano quello di Emma Rampon su Camerun Boy b19 di Santa Maria di Sala in una D110. Da fuori regione, meritano di essere segnalati i due successi di Emma de Martin in sella al suo Al. Lo. Baby prima in una LP30 e poi L60 e dell’altra fiulana Federica Sist che su Best Lover R.S. ha vinto una B110.