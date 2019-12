Equitazione, salto a ostacoli: le atlete del Cev brillano al Christmas Show

Addobbi natalizi, brindisi in campo e foto di rito con Babbo Natale ma anche tante categorie per i quasi centocinquanta binomi in gara nell'ultimo appuntamento del 2019 per l’ostacolismo veneto svoltosi da venerdì a domenica a Mogliano Veneto.

Giocavano in casa e nel “Christmas Show” l'hanno fatta da padrone: le amazzoni del CEV hanno letteralmente dominato tutte le categorie più impegnative. Nel Christmas Jump C135 si è imposta la reginetta trevigiana diventata un po’ l’anima stessa del CEV: parliamo di Virginia Argenton che ha vinto in sella a Mentovu Andra Edera davanti alle compagne di squadra Emma Fornaro su Brixia di Villagana e Greta Roncali su Alibi du Seigneur. Emma Fornaro, per altro, aveva vinto le C135 sia del venerdì che del sabato, il primo giorno davanti alla padovana Elena Tiarca del “S.S. Gondrano e Berta” su Woodstock, unica a interrompere il dominio trevigiano, e a –di nuovo terza– Greta Roncali sempre su Alibi Du Seigneur; il secondo davanti a due cavalieri: Giorgio Angelini dell’ “Articolo V Horse Academy” di Colle Umberto su Luna e Zeno Ceron de “La Rondine” di san Marco di Resana su Caronita L. Tre vittorie per il CEV anche nelle tre C130: il venerdì con Giulia Piubello su Consul, il sabato con Nicole Manao su Patriot, la domenica con Virginia Argenton su Piraonne. I piazzati del primo giorno sono stati: ancora Greta Roncali e Giorgio Angelini, del secondo la Stessa Argenton e la compagna di squadra Maddalena Marella su Bella Sempre.