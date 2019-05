«Arrivederci capitano»: Came Dosson saluta Erik Bellomo

Ci sono momenti per gioire e ci sono momenti per soffrire, ci sono momenti per lottare e altri momenti per esultare: negli ultimi cinque anni di storia Came Dosson Calcio a 5, uno dei protagonisti assoluti per tutti questi momenti è stato sicuramente il capitano, Erick Bellomo.

Come tutte le belle storie, anche per quella tra la Came ed Erick è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti, dato che la stagione appena conclusa è stata l’ultima in maglia biancoblu per Capitan Bellomo che non farà più parte della rosa a disposizione di mister Rocha. Pur essendo numeri degni di nota, tutte le gare disputate con la Came e le numerosissime reti realizzate non sono minimamente sufficienti per descrivere quello che Erick Bellomo ha rappresentato in questi ultimi 5 anni: una figura di riferimento all’interno dello spogliatoio, un esempio fuori e dentro il campo di gioco per chiunque, dai compagni di squadra agli avversari, fino a tutti coloro che in questi anni si sono avvicinati al Calcio a 5, dai più giovani agli adulti.

Queste le parole molto sentite con le quali il presidente Alessandro Zanetti saluta il suo Capitano: «Non ci sono parole per descrivere quello che Erick lascerà in tutti noi: un vero esempio di sportività, lealtà, umiltà e dedizione. Nessuno avrebbe mai voluto dividersi, nessuna scelta tecnica e nessun dissidio in tutto questo, ma solamente un normale percorso di vita che prima o dopo doveva arrivare. Ci mancherà il campione ma soprattutto l'uomo, esempio perfetto dello stile Came: cinque anni stupendi passati assieme, ci legheranno ricordi indelebili, tra tutti la promozione nel massimo campionato di serie A e la vittoria di Coppa Italia di A2, senza dimenticare le tantissime vittorie di campionato. Grazie Capitano, questo vuole essere solo un arrivederci. A presto per nuove sfide che assieme vorremo vincere ancora».