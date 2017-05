La Came Dosson conferma il suo capitano: Erik Bellomo resta in biancoblu

CASIER La Came Dosson dopo aver conquistato la salvezza nel campionato di Serie A1 ha deciso di confermare per la prossima stagione il suo capitano Erick Bellomo. Il giocatore vestirà quindi la maglia bianco blu della squadra presieduta da Alessandro Zanetti per il suo quarto anno consecutivo. Gran felicità nello staff dossonese per il rinnovo del capitano: ragazzo splendido e fondamentale trascinatore del gruppo.

Queste le parole del capitano al momenoto del rinnovo: "Sono molto contento di poter indossare ancora per un'altra stagione i colori bianco blu della Came Dosson. Con questa sarà la quarta di seguito, dopo momenti di gioie ed amarezze si riparte per la seconda stagione societaria nella massima serie. Dopo un campionato molto difficile, che ritengo sia stato uno dei più importanti, dove società, staff e noi giocatori abbiamo imparato parecchio e ci farà crescere in tanti aspetti. L'idea è di ripartire da quell'equilibrio raggiunto alla fine della stagione scorsa, dove si vedeva una squadra competitiva in grado di affrontare tutte le squadre del campionato. Poi aggiungeremo quelle cose che, a nostro parere, ci son mancate dentro e fuori dal campo e cosi si potrà iniziare la stagione con obbiettivi sempre più soddisfacenti"