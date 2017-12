Eroica 15-18 Marathon e Daniele Cesconetto: ecco le sue “5 sinfonie” per la solidarietà

VITTORIO VENETO Ci sarà anche il maratoneta dei record e della solidarietà all’Eroica 15-18 Marathon. Il 40enne trevigiano Daniele Cesconetto ha deciso di partecipare alla maratona che renderà omaggio, il 18 marzo 2018, al Centenario della Grande Guerra. Una gara che partendo da Vittorio Veneto attraverserà luoghi testimoni del primo conflitto mondiale. Una maratona eroica, visto il suo dislivello di 600 metri, che sposerà anche la solidarietà con quelle che sono state ribattezzate le “5 sinfonie” di Daniele Cesconetto. Dal 14 al 18 marzo Cesconetto percorrerà ogni giorno i 42.195 metri dell’Eroica 15-18 Marathon. Lo farà indossando ogni giorno una maglietta diversa che riporterà il logo di uno sponsor-donatore. Il ricavato dell’iniziativa andrà a favore di cinque associazioni onlus, i cui nomi saranno annunciati nelle prossime settimane.

Le 5 maratone, ribattezzate “5 sinfonie” di Daniele Cesconetto, prenderanno il via mercoledì 14 marzo con L’Eroica 14 Preludio (ispirata alla Carmen di Bizet) con partenza alle 14.30 da piazza del Popolo a Vittorio Veneto. Proseguirà il 15 marzo con L’Eroica 15 Ouverture (ispirata a Le Nozze di Figaro di Mozart e del librettista vittoriese Lorenzo Da Ponte) sempre con start alle 14.30, quindi il 16 L’Eroica 16 Clock (Sinfonia 101 di Haydn) e sabato 17 L’Eroica 17 Eroica dalla sinfonia n. 3 opera 55 di Beethoven con arrivo in piazza del Popolo, a Vittorio Veneto, insieme alle tre staffette dei “Percorsi della vittoria”. Domenica 18 marzo Cesconetto partirà con tutti gli altri atleti alle 9.30 per quella che ha ribattezzato L’Eroica 18 L’inno alla gioia ispirandosi alla nona sinfonia di Beethoven.

Con questa singolare partecipazione all’Eroica 15-18 Marathon, Daniele Cesconetto vuole a modo suo trasmettere anche dei valori che si possono unire alla corsa, i valori della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo. «Per me è sempre un piacere e un onore mettere a disposizione le mie gambe e quello che mi viene meglio nella vita, correre, per chi ne ha bisogno e che purtroppo non può farlo» afferma Cesconetto.

Le iscrizioni alla Eroica 15-18 Marathon, che hanno già superato quota 600, sono ancora aperte. Tutti i dettagli sul sito www.eroica15-18.it, dove è possibile pure iscriversi. Iscrizioni possibili di persona a Vittorio Veneto all’erboristeria Efedra di piazza Fiume 28, da Sport Trade in viale Vittorio Emanuele 59 e all’ufficio turistico di viale della Vittoria 110. A Conegliano iscrizioni possibili da MioMio Run di via Tezza 32, mentre a Godega di Sant’Urbano da Sonego Sport in via Colombo 1 e a Preganziol nella Farmacia Sambughè di via Fiandre 3.