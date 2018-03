Eroica 15-18 Marathon: partite le “5 Sinfonie” di solidarietà di Daniele Cesconetto

VITTORIO VENETO Ispirandosi al Preludio della Carmen di Bizet hanno preso avvio mercoledì, alle 14 da piazza del Popolo, le “5 Sinfonie” di Daniele Cesconetto. Il maratoneta dei record si cimenterà ogni giorno, fino a domenica giorno della maratona, sul tracciato dell’Eroica 15-18 Marathon per raccogliere fondi a favore di Anffas e San Vincenzo de’ Paoli. Percorrerà quindi complessivamente oltre 210 chilometri, senza contare il dislivello di 600 metri che dovrà affrontare ad ogni sinfonia.

Da mercoledì a sabato la partenza è alle 14 da piazza del Popolo, mentre domenica 18 marzo Cesconetto sarà allo start con gli altri maratoneti alle 9.05. Per le prime quattro sinfonie “in solitaria” sarà scortato da alcuni atleti che correranno con lui per alcuni tratti, oltre che da una Vespa in apertura e da una macchina a chiusura del gruppo. Le 5 maratone di Daniele Cesconetto, dopo L’Eroica 14 “Preludio” (ispirata alla Carmen di Bizet) di oggi, proseguiranno domani, 15 marzo, con L’Eroica 15 “Ouverture” (ispirata a Le Nozze di Figaro di Mozart e del librettista vittoriese Lorenzo Da Ponte), il 16 L’Eroica 16 “Clock” (Sinfonia 101 di Haydn) e sabato 17 L’Eroica 17 “Eroica” dalla sinfonia n. 3 opera 55 di Beethoven con arrivo in piazza del Popolo, a Vittorio Veneto, alle 19 insieme alle tre staffette dei “Percorsi della Vittoria”. Domenica 18 marzo Cesconetto partirà con tutti gli altri atleti alle 9.05 per quella che ha ribattezzato L’Eroica 18 “L’inno alla gioia” ispirandosi alla nona sinfonia di Beethoven.

Con questa singolare partecipazione all’Eroica 15-18 Marathon, Daniele Cesconetto vuole a modo suo trasmettere anche dei valori che si possono unire alla corsa, i valori della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo. «Per me è sempre un piacere e un onore mettere a disposizione le mie gambe e quello che mi viene meglio nella vita, correre, per chi ne ha bisogno e che purtroppo non può farlo» afferma Cesconetto.

