Eroica 15-18: ecco la carica dei 2.200 alla maratona e alla mezza di domenica

VITTORIO VENETO Quasi 1.100 gli iscritti all’Eroica 15-18 Marathon, oltre 1.100 i runners che parteciperanno alla 5^ Maratonina della Vittoria. Tutto pronto a Vittorio Veneto per gli eventi sportivi che domenica 18 marzo porteranno in città migliaia di atleti e appassionati della corsa. Alla regia il Comitato Maratonina della Vittoria composto da Scuola di Maratona Vittorio Veneto, Vittorio Atletica e Atletica Vittorio Veneto, tre società di atletica insieme per far screscere anche sotto il profilo sportivo la Città della Vittoria.

IL PATROCINIO DEL MINISTERO . Stamane, in municipio a Vittorio Veneto, il sindaco Roberto Tonon ha annunciato agli organizzatori che Eroica 15-18 ha ottenuto il patrocinio del Ministero dello Sport. “Oltre al finanziamento (24mila euro annunciati dal Ministro Luca Lotti nella precedente conferenza stampa del 20 gennaio ndr), anche l’imprimatur del ministro – ha evidenziato Tonon -. La lettera del patrocinio è arrivata proprio stamane”. Il ministro Luca Lotti nella missiva augura “buona corsa” a tutti coloro che domenica parteciperanno alle gare dell’Eroica 15-18. Il sindaco ha annunciato che si cimenterà nella corsa da 7 km, la Coop City Run. “Esprimo un plauso al Comitato Maratonina della Vittoria che ha lavorato sodo e speriamo che il tempo domenica sia buono, perché questo è un evento irripetibile” ha aggiunto l’assessore allo sport Giuseppe Costa.

LE GARE . Alle 9.05 lo start dell’Eroica 15-18 Marathon che da Vittorio Veneto (partenza in piazza del Popolo) si spingerà in Vallata (Revine Lago, Tarzo, Cison di Valmarino e Follina) per fare ritorno, dopo i canonici 42.195 metri, in piazza del Popolo. Oltre 1.100 gli iscritti da tutta Italia e dal mondo, tra loro ci sono Giorgio Calcaterra, Ivan Cudin, Fabio Bernardi, Giovanni Iommi, Marta Santamaria e Silvia Serafini. Lo start sarà preceduto alle 9 dalla partenza degli Amici di Diego con apripista il Vespa Club di Conegliano.

Alle 9.45, sempre in piazza del Popolo, il via della mezza maratona, la 5^ Maratonina della Vittoria, che da Vittorio Veneto si spingerà, invece, nei territori di Cappella Maggiore e Sarmede, per fare ritorno sempre in piazza del Popolo. Numeri da record per questa edizione. “Oltre 1.100 iscritti – sottolinea Adriano Pagotto, presidente del Comitato Maratonina della Vittoria -, ben oltre il miglior dato passato che era di 723 iscritti. Siamo emozionati, ci abbiamo messo cuore e passione per organizzare queste gare”. Tra i protagonisti della mezza ci sono: Alessandro Giacobazzi, Slimani Benazzouz, Abdoullah Bamoussa, Mekuanent Gedamnesh Yayeh (Etiopia), Giovanna Ricotta, Maurizia Cunico, Gideon Kurgat (Kenia) e Celestin Nihorimbere (Etiopia). Alle 10, infine, da piazza del Popolo, la partenza della Coop City Run per le famiglie e tutti coloro che vorranno cimentarsi nei 7 km a passo libero immersi nel verde della città.

LA SOLIDARIETÀ . Proseguono le “Sinfonie” di Daniele Cesconetto, il maratoneta dei record, che ogni giorno, dal 14 al 18 marzo, correrà l’Eroica 15-18 Marathon per raccogliere fondi a favore di Anffas Sinistra Piave e San Vincenzo de’ Paoli con le sue conferenze che operano nella diocesi di Vittorio Veneto. Ieri Cesconetto ha concluso la sua prima maratona sottolineando come sia “uno dei percorsi più belli che abbia mai corso”. Il ricavato aiuterà Anffas a proseguire con “Insieme per domani”, cioè il progetto di autonomia che l’associazione offre nei fine settimana a persone con disabilità che vengono accolte in un appartamento a Vittorio Veneto. “A Cesconetto e al Comitato va il nostro grazie” sottolinea la presidente Renata Da Re. L’aiuto a favore della San Vincenzo de’ Paoli sarà pure importante. “Quanto donato ci permetterà di pagare le bollette o di acquistare generi di primi necessità per alcuni dei 130 nuclei che, su segnalazione dei servizi sociali dei Comuni, seguiamo sul territorio diocesano” spiega Diego Opalio, presidente delle Conferenze presenti nella diocesi di Vittorio Veneto. “Questa finalità – ha riconosciuto l’assessore Costa – nobilita l’impegno del Comitato”.

I PERCORSI DELLA VITTORIA . Sabato 17 marzo alle 19 l’arrivo in piazza del Popolo delle staffette dei “Percorsi della Vittoria” che attraverseranno 27 comuni trevigiani e percorrendo 170 km toccheranno 70 monumenti. L’evento è co-organizzato con il Comitato Provinciale Trevisando. Su ogni monumento le staffette depositeranno una bandiera italiana con un messaggio in memoria ai Caduti. Tre i percorsi. Quello verde prende avvio alle 9.00 dal sacrario di Nervesa della Battaglia, quello bianco alle 14.00 dall’Isola dei Morti e quello rosso alle 10.30 dal sacrario di Fagarè della Battaglia (San Biagio di Callalta). “L’iniziativa – ha spiegato Felice Pin del Comitato Maratonina – è nata con spontaneità per onorare la memoria dei caduti coinvolgendo le persone del territorio”. Sabato 17 marzo alle 18 in piazza del Popolo la presentazione dei top-runner. Domenica 18 marzo alle 8.30 in piazza del Popolo l’esibizione della fanfara dei Bersaglieri e annullo postale.

L’evento potrà essere seguito in diretta su www.latendatv.it Per l’occasione l’esercito ha aperto la Caserma Gotti, mettendo a disposizione le aree interne per adibirle a parcheggio. Si segnala il tutto esaurito nelle strutture ricettive della città.