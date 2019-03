Europei Cadetti e Giovani: medaglia d'argento a squadre per Beatrice Cagnin

Doveva essere la giornata del riscatto per tre atleti veneti impegnati ai Campionati Europei Cadetti e Giovani Foggia 2019, giunti sabato alla penultima giornata di gare, ancora dedicata agli Under20. Dopo una prova individuale sottotono, la spadista trevigiana del Bottagisio Verona e dell’Aeronautica Militare, Beatrice Cagnin, e i fiorettisti del Circolo Scherma Mestre Pietro Velluti e Alessandro Stella si sono rifatti parzialmente sabato mettendosi al collo una medaglia nelle rispettive prove a squadre. Il riscatto è parziale perché l’oro in entrambe le gare è andato alla Russia, capace di superare i quartetti azzurri nel match che valeva il titolo continentale.

Nella spada femminile l’Italia che schierava Beatrice Cagnin, la campionessa europea Federica Isola, Alessandra Bozza e Gaia Traditi ha iniziato la giornata con un’agile vittoria sulla Serbia per 45-18, l’ha proseguita con il 45-38 rifilato all’Ungheria negli ottavi e, prima del match valevole per il titolo, con il 45-37 con cui ha regolato la Romania. La finale con la Russia è iniziata in salita per Caginin e compagne, capaci poi di riavvicinare il quartetto russo ma non di ultimare la rimonta: 45-43 il punteggio finale. Nel fioretto maschile il quartetto azzurro, composto dal neo campione europeo Tommaso Marini, da Alessio Di Tommaso e dai compagni di sala a Mestre, Alessandro Stella e Pietro Velluti, ha superato all'esordio per 45-27 l'Austria e a seguire ha battuto nettamente, col punteggio di 45-15, il Belgio. In semifinale gli azzurri hanno trovato i cugini della Francia, superandoli col punteggio finale di 45-39 al termine di un match ad alta tensione.

La finale, invece, è stata a senso unico con la Russia che ha subito guadagnato un cospicuo vantaggio e non si è mai voltata indietro: 45-36 il risultato finale. La terza finale di giornata, quella della sciabola femminile, ha visto ancora una volta l’Italia al secondo posto. Le azzurre questa volta hanno dovuto cedere il passo alla Germania, vincitrice per 45-40.