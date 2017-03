Doppietta dell'Eurosporting Treviso ai Campionati Provinciali di tennis

TREVISO Un doppio successo targato Eurosporting. Il circolo trevigiano brinda in entrambi i tabelloni singolari dei campionati provinciali di quarta categoria di tennis disputatisi proprio sui campi di viale Felissent.

SINGOLARI La competizione, anche denominata "Road to Foro", per il fatto di concludersi a maggio nel più prestigioso catino del tennis nazionale (il Foro Italico di Roma), ha visto protagonisti due giovani talenti. Nella manifestazione maschile si è imposto Filippo Lignerie Cherié (classe 2002), che in finale non ha lasciato scampo a Luigi Tonon (Tc "6punto0") con un perentorio 6-2, 6-1. Decisamente più combattuta l'impresa compiuta in semifinale, in cui Cherié aveva eliminato il favorito e testa di serie numero uno Marcello Chiozzi (Circolo Ospedalieri) in tre set (7-5, 0-6, 7-6). Nel draw femminile Alessandra Favero (2003) ha avuto la meglio su Marta Lizier (Sporting club Vacil) in due partite (6-4, 7-5): erano le prime due teste di serie e hanno confermato i pronostici della vigilia.

DOPPIO Ben 23 le coppie che si sono sfidate nel doppio maschile. Alla fine previsioni confermate: successo per la coppia Alessandro Finco-Renzo Bonato del Tc Montebelluna, che in finale ha superato (6-1, 6-2) Mauro Granzotto e Michele Bei, entrambi del Tc Motta di Livenza. Soddisfazione in casa Eurosporting per la semifinale raggiunta dal duo Marco Mason-Luca Favero. Nel doppio femminile, vittoria della coppia Laura Calbucci-Fanny Cester (Circolo sportivo Tc "82" e Tc Villa Guidini) su Alessandra Favero, vicina a una splendida doppietta, e Caterina Pivetta (Tc Ostani Montebelluna).