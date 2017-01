Eurotennis Treviso: il 2017 riparte dalle finali tricolori riservate agli under 12

TREVISO Chiuso un 2016 ricco di soddisfazioni, si è aperto un nuovo anno con altrettante, interessanti prospettive per l'Eurotennis di Treviso. Dopo aver ottenuto il riconoscimento di "Top school" in ambito giovanile, ovvero la certificazione a 5 stelle per la qualità dell'insegnamento, la scuola tennis di viale Felissent punta ad accrescere ulteriormente il proprio bacino di praticanti. Anche grazie alla sinergia con alcuni istituti scolastici cittadini. L'Eurosporting ha aderito anche quest'anno al progetto, patrocinato dal Ministero dell'Istruzione, e promosso da Fit e Fiba per diffondere la pratica del tennis e del badminton, denominato "Racchette di classe". L'iniziativa interesserà il Collegio Vescovile Pio X e l'istituto comprensivo Stefanini, i cui studenti delle primarie si cimenteranno in lezioni all'insegna di divertimento e fair play. Inoltre, sarà rafforzata la partecipazione ai progetti federali rivolti a chi non possiede ancora la tessera agonistica, come i campionati promozionali e gli “Internazionali del minitennis”.

Sul versante più squisitamente tecnico, da segnalare la partecipazione ai campionati regionali individuali e a squadre, in cui i portacolori del club trevigiano nel 2016 hanno fatto incetta di medaglie. L'Eurotennis ha, infatti, conquistato ben 4 titoli regionali individuali con ragazzi che si allenano con i maestri del circolo e, soprattutto, ha bissato il titolo under 12 maschile a squadre, con i talentuosi Edoardo Cherié, Gregorio De Gasper e Filippo Crotti capaci di conquistare anche l'alloro di Macroarea e riportare dopo oltre 20 anni i colori di Treviso alle finali nazionali, svoltesi a Campobasso, ottenendo il sesto posto.

Hanno raggiunto le final four le ragazze under 12, sebbene tutte un anno più giovani rispetto alle rivali. L'ottimo lavoro svolto dello staff composto dai confermatissimi maestri Anna Dorigotti (tecnico nazionale), Germano Pedrazzi (maestro nazionale), Sveva Viale (maestra nazionale) e dagli istruttori Andrea Ziterni, Tiziano De Filippis e Debora Di Francesco ha pure condotto al secondo posto nella classifica Gran Prix delle scuole tennis del Veneto. Non mancano, dunque, i traguardi da difendere nella nuova stagione, per confermarsi al top.