Eurovolley U18: in Italia vs Francia protagonisti due giovani trevigiani

TREVISO Vittoria dell’Italia sulla Francia ieri degli azzurrini U18 che conquistano il pass per le semifinali al Campionato Europeo U18 che si sta svolgendo in Slovacchia. Dopo la vittoria contro l’Ucraina (3-0), contro la Russia (3-1) e contro il Belgio (3-0), gli azzurrini guidati da Vincenzo Fanizza hanno dimostrato sangue freddo e coesione strappando ancora un 3-0 contro la Francia. Questa è la vittoria gli ha permesso di conquistare le qualificazioni per il Mondiale 2019.

Nell’organico della squadra anche i nostri trevigiani Alberto Pol e Paolo Porro (genovese ma alla sua terza stagione al Volley Treviso) hanno contribuito agli ottimi risultati fin d’ora raggiunti. Grande prestazione in cabina di regia di Paolo Porro che con determinazione e intelligenza ha saputo guidare i suoi compagni di squadra fino alla vittoria. Questa sera alle 20 ultima partita che li vedrà impegnati contro la Slovacchia e poi saranno in partenza per le semifinali che si svolgeranno in Repubblica Ceca.