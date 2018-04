E' l'Ezzelina Volley Carinatese la squadra campione Under 16 femminile Tre.Uno

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI In una finale che è la “replica” di quella dello scorso anno, l'Ezzelina supera in tre set il San Vendemiano e festeggia la seconda vittoria consecutiva del campionato Under 16 Eccellenza. Terzo Giorgione, quarto Volley Codogné. Ezzelina Volley Carinatese approccia subito bene la finale grazie ad un gioco che nel complesso risulta più fluido di quello delle avversarie; Pallavolo San Vendemiano fatica a metter giù palla e i pochi spunti positivi del set arrivano dalla battuta, che in qualche occasione, soprattutto nel finale del parziale, mette in difficoltà le avversarie. L’Ezzelina ha comunque già accumulato un consistente vantaggio e va a chiudere il parziale 25-16.



Nel secondo set San Vendemiano parte decisamente meglio: l’attacco inizia a funzionare, anche se qualche errore di troppo riporta l’Ezzelina in vantaggio (13-10). San Vendemiano non cede e torna in parità con un ace e un contrattacco (15-15), ma le carinatesi, più ordinate e concrete, allungano fino al 21-18 per poi vincere il set grazie a tre ace negli ultimi 4 punti. Il terzo set è il più equilibrato della gara. San Vendemiano non passa mai al comando ma resta sempre attaccato alle carinatesi, fino al 18 pari. Queste ultime passano in vantaggio (19-18), poi si aggiudicano uno scambio interminabile, forse il più avvincente della gara (20-18), che di fatto dà una svolta al set e proietta l’Ezzelina Volley Carinatese verso la meritata vittoria di questa finale.



Finisce con un 3-0 anche la finale 3°-4° posto, con il Giorgione Pallavolo che si impone sul Volley Codogné guadagnandosi così la qualificazione alla fase regionale. A finali concluse le premiazioni da parte del Comitato Tre.Uno e gli applausi dei numerosi tifosi accorsi a Vittorio Veneto per sostenere tutte le squadre.



Finale 3°-4° posto: VOLLEY CODOGNE’ – GIORGIONE PALLAVOLO 0-3 (23-25, 19-25, 16-25)

Finale 1°-2° posto: EZZELINA VOLLEY CARINATESE – PALLAVOLO SAN VENDEMIANO 3-0 (25-16, 25-19, 25-20)