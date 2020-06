Un altro colpo da serie A: il centrale Fabricio Urio è dell'Atletico Nervesa

L'Atletico Nervesa ha annunciato il secondo rinforzo, anche lui direttamente dalla serie A1, per la prossima stagione 2020/21: Fabricio Urio. Il forte centrale difensivo italo-brasiliano, classe '89, può vantare anche molte presenze fra la nazionale U21 e la nazionale Italiana e la scorsa stagione è stato una certezza per il Petrarca Padova in serie A1.

E' quindi l'innesto perfetto per dare al gruppo quell’esperienza e quella solidità necessarie per compiere un ulteriore salto di qualità. Dopo molte riconferme e il primo rinforzo Loris Di Guida, arriva dunque anche il "baluardo" difensivo che serviva alla squadra per poter ben figurare nella nuova categoria. Il D.s. Matteo Parolin: "Sono orgoglioso del nuovo innesto e sono sicuro che darà una grande mano ma ci tengo a precisare che mancano ancora due pedine per completare lo scacchiere dell'Atletico Nervesa 2020/21 in vista della prossima serie A2, che vogliamo giocare da protagonisti".