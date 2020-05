Fase 2 post Covid: in arrivo tre progetti per rilanciare lo sport giovanile

La Giunta comunale di Treviso, nella mattinata di martedì, ha approvato tre misure di sostegno alle associazioni sportive del territorio che riprenderanno presto le attività. I progetti, per i quali l’Amministrazione ha stanziato 200 mila euro sono “Estate: vinci il virus con lo Sport”, “Torniamo a fare Sport dopo il Covid19” ed “Emergenza Covid: riprogettiamo lo Sport”. Per queste iniziative l’Amministrazione assegnerà, alle società trevigiane che si candideranno, contributi per la realizzazione e il Servizio Sport provvederà a redigere gli idonei avvisi finalizzati ad individuare i beneficiari.

Con “Estate: vinci il virus con lo Sport” il Comune lancia un appello alle società sportive affinché propongano uno strumento di contrasto alla sedentarietà che ha caratterizzato le giornate di tutti i bambini ed i ragazzi dallo scorso 27 febbraio. Si sta chiudendo infatti un anno scolastico “anomalo”, caratterizzato da misure d’urgenza che hanno limitato fortemente la possibilità di stare all’aperto e i rapporti interpersonali dei ragazzi. L’attività sportiva coordinata dalle associazioni del territorio e le occasioni ludico creative diventano quindi ottime opportunità per migliorare il benessere psico-fisico. Il progetto coinvolgerà i residenti nel Comune di Treviso nati dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2014 e si svolgerà da giugno a settembre 2020 e consisterà in camp sportivi per piccoli gruppi dal lunedì al venerdì, almeno per mezza giornata, della durata di una o più settimane.

Il secondo progetto, "Torniamo a fare Sport dopo il Covid19" intende invece sostenere le società sportive nell’attività promozionale di inizio anno sportivo offrendo ai bambini trevigiani tra i 6 e gli 11 anni la possibilità di provare gratuitamente per quattro settimane una disciplina sportiva. Il progetto coinvolgerà tutti i residenti nel Comune di Treviso nati dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014 e si svolgerà da settembre a dicembre 2020. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere, dall’elenco delle società pubblicato sui canali istituzionali del Comune, dove provare una nuova disciplina sportiva e di praticarla gratuitamente per otto lezioni (quattro settimane consecutive, con almeno due lezioni settimanali), offerte dalle associazioni sportive aderenti al progetto.

Infine il terzo progetto, “Emergenza Covid: riprogettiamo lo Sport”: il Comune di Treviso adotterà una formula di aiuto alle società sportive aventi sede legale nel territorio comunale e che hanno svolto nell’anno sportivo 2019/2020 attività con ragazzi nati dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2013. «Lo sport è una delle principali fonti di aggregazione sociale in ogni comunità - dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Treviso, Silvia Nizzetto - Treviso vanta una tradizione sportiva riconosciuta a livello nazionale e proprio per questo vogliamo ripartire, dopo un periodo di stop, dai nostri ragazzi, che potranno così svolgere attività all’aperto e conoscere nuove discipline in tutta sicurezza, oltre che dalle nostre società, vere e proprie risorse per la diffusione dei valori dello sport e della salute nel territorio».

Primo progetto in partenza: “Estate: vinci il virus con lo Sport”

Nell’ambito delle misure di sostegno alle associazioni sportive “Emergenza Covid-19 e iniziative per lo Sport trevigiano” il Comune di Treviso promuove una manifestazione di interesse rivolta a soggetti non aventi scopo di lucro (quali le associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede in Comune di Treviso e iscritte al CONI) per la presentazione di proposte volte ad attuare camp sportivi per i giovanissimi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020.

L’obiettivo della manifestazione di interesse è la realizzazione di camp sportivi per i ragazzi, a piccoli gruppi, almeno per mezza giornata (5 ore), della durata di una settimana (dal lunedì al venerdì) o più, nel periodo da giugno a settembre 2020, con lo scopo di adottare uno strumento di contrasto alla sedentarietà che ha caratterizzato le giornate di tutti i bambini ed i ragazzi che, dallo scorso 27 febbraio, hanno interrotto le proprie attività didattiche e sportive in presenza a causa della chiusura di scuole e impianti sportivi. I destinatari del beneficio economico saranno associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede in Comune di Treviso e iscritte al CONI che realizzeranno una settimana o più di camp sportivi per bambini e ragazzi nati dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2014, residenti nel Comune di Treviso.

Le attività saranno svolte nell’arco di mezza giornata per un minino di 5 ore (per esempio: 8-13 o 14-19) o a tempo “pieno” per minimo 9 ore, compresa la pausa pranzo durante la quale è garantita la sorveglianza per il distanziamento sociale. I gruppi saranno organizzati con il rapporto 1 adulto per un massimo di 10 ragazzi nati dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 o con il rapporto 1 adulto per un massimo di 7 bambini nati dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014.