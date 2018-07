Il campione panamericano Federico Vivas stagista della Trevigiani Phonix Hemus 1896

TREVISO Dopo aver festeggiato la medaglia d'argento conquistata domenica dal panamense Cristoff Jurado nella prova in linea dai Giochi Centroamericani e dei Caraibi, che si stanno disputando in questi giorni a Barranquilla, in Colombia, la Trevigiani Phonix Hemus 1896 guarda già avanti, immaginando tanti altri traguardi da conquistare.

Dal 1° agosto iniziano gli stage, grandi opportunità per i giovani ciclisti più talentuosi. La squadra presieduta da Ettore Renato Barzi ha scelto di dare questa importante occasione all'argentino Federico Vivas, campione panamericano Under 23 in carica. Il promettente 22enne di Saladillo, nella provincia di Buenos Aires, attualmente in forza al Team Sindacato Argentino de Television, debutterà con la formazione trevigiana il 26 agosto nella corsa di un giorno Croatia - Slovenia e fino a fine stagione potrà mettersi alla prova con i grandi del ciclismo in Europa.

«Non vedo l'ora di entrare a far parte del team. Sono già stato in Italia in passato con la Nazionale Argentina, so cosa mi aspetta e sono pronto a sfruttare al meglio l'occasione che mi è stata concessa. Darò il massimo per imparare e rendere al meglio per la squadra» commenta entusiasta Vivas. E a proposito di stage, Nicolas Tivani farà esperienza con la UAE Team Emirates e Alessandro Fedeli con la Delko Marseille. «Siamo orgogliosi che due nostri atleti siano stati notati da team World Tour e Professional, l'obiettivo primario della nostra squadra è far crescere i ragazzi e dar loro tutti gli strumenti per affrontare al meglio il grande salto nel professionismo. Lo stesso percorso che speriamo di poter concretizzare con Federico, che nelle categorie minori ha dimostrato di avere numeri non comuni» commenta il general manager Mirko Rossato.

