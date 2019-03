Champions league, ufficiali date e orari della semifinale tra Imoco e Fenerbahce

La CEV ha ufficializzato le date della semifinale di CEV Champions League tra le Pantere e il Fenerbahce diell'ex Samantha Bricio:

-la partita di andata si giocherà Martedì 2 APRILE al Palaverde alle 20.30

-ritorno martedì 9 aprile alle ore 19.00 a Istanbul (LIVE SU DAZN).

La partita del 2 aprile E' COMPRESA in abbonamento!

La Prevendita biglietti ON LINE inizia oggi alle ore 16.00 su www.imocovolley.it sezione biglietteria e www.vivaticket.it.

Vendita attiva anche al Palaverde Uffici Imoco sul retro lunedì-venerdì dalle 16 alle 18.30 e , in orari di apertura, anche in tutti i punti vendita VIva Ticket.

Ecco i prezzi per la partita di semifinale:

Curva 10 euro (ridotto 6-14 anni 5 euro)

Distinti 18 euro (ridotto 6-14 anni 12 euro)

Centrali 28 euro

Supercentrali 26 euro