Festa di Natale per il minibasket a Dosson: sul parquet un centinaio di mini cestisti

CASIER Festa di Natale per il minibasket. Sabato 23 dicembre, a partire dalle 15, la palestra di Dosson ha ospitato un torneo dedicato ai giovanissimi cestisti di prima, seconda e terza elementare. Vi hanno partecipato quattro formazioni - Casier, Casale sul Sile, Quarto d’Altino e SolidWorld Treviso – che si sono sfidate in partite 4 contro 4, della durata di cinque minuti, su campo ridotto. E' stato quindi un pomeriggio all’insegna del gioco e del divertimento, che ha coinvolto un centinaio di ragazzini alle prime esperienze con la palla a spicchi. Presenti pure i volontari di “Giocare in corsia”: il minibasket a Natale è stato perciò anche un’occasione di solidarietà.