Mogliano: il "Rugby a Scuola" si festeggia con oltre 1100 ragazzi

MOGLIANO Venerdì 26 maggio si è tenuta al Quaggia la Festa del Rugby – giornata conclusiva del Progetto Rugby a Scuola per la s.s. 2016/17. Sono stati ospiti degli impianti del Mogliano Rugby circa 1100 ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti e vestendo magliette preparate per l’occasione. Inoltre striscioni e bandiere preparate dalle classi 4a e 5a delle scuole coinvolte nel Progetto che facevano parte dei comprensori di Mogliano Veneto, Marcon, Scorzè, Martellago, Zero Branco e Mestre.

In un clima di grande entusiasmo e divertimento, i ragazzi hanno disputato brevi partite suddivisi in gironi ed arbitrati dagli educatori del Progetto Rugby a Scuola, dagli allenatori ed accompagnatori del Mogliano Rugby e dai ragazzi della Prima e Seconda Squadra. Anche oggi a vincere è stato il rugby e la voglia di stare insieme divertendosi! Un ringraziamento a Cristina Zanata, Responsabile del Progetto Rugby a Scuola, ed ai suoi collaboratori, oltre a tutto lo staff del Mogliano Rugby, ai volontari e ai medici presenti. Un ringraziamento speciale anche a Generali Italia, che ha sostenuto il Mogliano Rugby in questo importante Progetto.