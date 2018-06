Festa dello sport: a Castelfranco una settimana di grandi eventi

CASTELFRANCO VENETO È ormai tutto pronto per l'edizione 2018 della Festa dello Sport a Castelfranco Veneto. L'evento, in programma sabato 9 e domenica 10 giugno agli impianti sportivi di Via Redipuglia, sarà caratterizzato quest'anno da tante novità, la più importante delle quali è Sport Show, una settimana di eventi e tornei che sin da domenica 3 giugno farà da cornice alla manifestazione.

La presentazione ufficiale dell'evento si è svolta venerdì 1 giugno, presso la sala consiliare del Comune di Castelfranco . A fare gli onori di casa il vicesindaco Gianfranco Giovine: "È bello che dopo il successo dell'anno scorso la manifestazione si ripeta e venga ampliata. Siamo sicuri che sarà un bel momento per la città, e anche per i nostri tanti giovani che con impegno e sacrificio si dedicano allo sport. Ci teniamo a fare anche un ringraziamento al Monsignor Don Dionisio Salvadori, parroco del Duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale, che mette a disposizione parte delle strutture di via Redipuglia". Anche quest'anno è stata fondamentale la collaborazione, tra gli altri, dell'assessore allo Sport Gianluca Didonè: "La Festa dello Sport è un giusto riconoscimento alle tantissime Associazioni che operano all'interno di Castelfranco Veneto - ha osservato l'Assessore - Quest'anno si riparte con tante nuove opportunità e prospettive, e ringrazio i miei colleghi di Giunta e Consiglieri per aver sempre riconosciuto la bontà di questo tipo di manifestazione. L'obiettivo è migliorarsi di anno in anno, per far sì che questo per Castelfranco Veneto diventi un evento non solo di sport ma anche di turismo e di cultura".

Così come nel 2017, insieme all'amministrazione comunale ha lavorato per l'evento il Comitato organizzatore composto da due realtà castellane Doc. La prima è Sport Target, il cui presidente Niki Mardegan ha spiegato: «Innanzitutto ci teniamo a ringraziare l'Amministrazione Comunale, che ha dato il via a questa iniziativa con grande energia. L'idea che si sta realizzando è dare una bella immagine allo sport di Castelfranco, e il programma di quest'anno lo dimostra: sin da domenica 3 giugno, nella marcia di avvicinamento che porterà alla Festa dello Sport vera e propria, avremo eventi di karate, calcio balilla, basket, rugby, beach volley, calcio, pattinaggio, ciclismo, nuoto, fitness, braccio di ferro... Sarà come una piccola Olimpiade, con tutte le associazioni protagoniste". Si comincerà dunque già domenica 3 giugno con i primi eventi (tra questi, anche un'esibizione di basket integrato con l'Associazione F.A.R.C.E.L.A. alle 18), e poi tutta la settimana sarà caratterizzata da vari tornei sportivi che vedranno coinvolte tante Associazioni castellane. Il clou sarà ovviamente nel weekend del 9 e 10 giugno, con la Cerimonia d'Apertura in programma sabato alle 19.30 (sfileranno dal Duomo e poi attorno alle mura tutte le Associazioni partecipanti, per una carovana di circa 700 persone), e poi tutte le discipline protagoniste la domenica. Tra gli eventi nell'evento ci sono appunto alcune novità assolute, come il primo Gran Premio Festa dello Sport di ciclismo di domenica 10 giugno, o il torneo di Calcio Balilla di domenica 3. Tutta la manifestazione sarà a ingresso gratuito, non mancheranno il divertimento e il buon cibo, mentre per aggiornamenti live con foto e video i riferimenti sono anche quest'anno la pagina Facebook Castelfranco Veneto Sport e il sito www.castelfrancovenetosport.it/festa-dello-sport.