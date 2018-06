A Resana torna l'appuntamento con la Festa dello sport

RESANA Un fine settimana all'insegna dello sport a Resana. Sabato 9 e domenica 10 giugno presso gli impianti sportivi di via Vittorio Veneto e presso Piazza Donatori di Sangue ci sarà una vera e propria “invasione” di sportivi per la festa dello Sport che ritorna a Resana dopo qualche anno di assenza.

“Campioni nello sport, campioni nella vita” è il titolo dell’evento riproposto dall'associazione “Animaresana” in collaborazione con il Comune di Resana. “Sarà una vetrina per le tante associazioni sportive che operano a Resana – ha commentato il sindaco Stefano Bosa nel presentare la due giorni dello sport resanese – si inizierà sabato mattina con la festa di chiusura dell’anno scolastico con i ragazzi delle elementari che invaderanno gli impianti sportivi. La festa proseguirà poi nel pomeriggio per le prime gare di volley e nella serata con la marcia non competitiva di 6 km. Domenica invece spazio a basket, calcio, ciclismo, tennis, volley, pattinaggio artistico, atletica, corsa, ginnastica e danza. Una giornata dove contemporaneamente ci saranno tutte le discipline impegnate e centinaia di giovani che potranno esibirsi all'insegna dell’attività fisica e del divertimento”. La chiusura della festa è prevista verso le ore 18 con le premiazioni degli sportivi meritevoli e con un dibattito sull'importanza dello sport per i giovani e per i meno giovani.