Con 2400 triathleti il comitato Veneto della Fitri festeggia l'inizio di una nuova stagione

TREVISO Quasi 2400 triathleti per il Comitato Veneto della Fitri, la Federazione Italiana del Triathlon. Un movimento, quello della triplice disciplina, che sta benissimo e che conta, anno dopo anno, numeri in crescita, non solo in Italia ma anche in regione, dove dal 2015 al 2016 c'è stato un aumento del 25 % del numero delle società, passate da 39 a 49 (13 in provincia di Verona, 11 a Treviso, 8 a Venezia, 7 a Padova e Vicenza, 2 a Rovigo e 1 a Belluno). Boom anche tra i giovani con ben 400 under 18.

Ieri, sabato 14 gennaio 2017, nel Salone del Grano della Camera di Commercio di Rovigo, si è svolta la Festa del Triathlon Veneto. Una passerella per i migliori atleti veneti (180, dagli under 8 agli over 70) che nel 2016 hanno conquistato la leadership regionale sia come campioni regionali (nelle specialità di aquathlon classico, triathlon sprint, triathlon olimpico e duathlon cross) sia come vincitori della Coppa Veneto Kids (otto le prove da febbraio a ottobre) e Age Group (12 prove). A livello societario dominio trevigiano con Silca Ultralite Vittorio Veneto prima sia nella categoria Giovanissimi che in quella Giovani e con Treviso Triathlon tra gli Age Group. Ad accogliere tutti il presidente Vladi Vardiero, 59enne nato a Trebaseleghe (PD) e residente a Noale (VE), con un passato da atleta e da dirigente nel karate, che nel 2016 ha disputato ben 28 gare di triahtlon.

"Ci ritroviamo a Rovigo per questa grande festa, una sfilata per i migliori atleti del Veneto, soprattutto i giovani, la speranza, il futuro di un movimento, quello del triathlon, che sta crescendo, come dimostrano i numeri nazionali e regionali - ha commentato il presidente Vardiero - l'obiettivo per questo quadriennio 2017-2020 è quello di curare ancora di più proprio il settore giovanile e di fare delle nostre società non dei semplici team di affiliazione ma delle vere e proprie famiglie, dove promuovere i valori dello sport, quello sano, quello educativo, quello vero, facendolo crescere nel modo più corretto possibile". Premiazioni speciali per i migliori atleti 2016 (non solo in termini agonistici ma anche umani), i Giovani Federico Spinazzè (Silca Ultralite) e Chiara Lobba (Rari Nantes Marostica) e gli Age Group Giovanni Bianco (Treviso Triathlon) e Nicole Morris (Woman Triathlon), per il miglior ufficiale di gara Simone Castagnetti (Verona), per il miglior tecnico-dirigente, il trevigiano Roberto Contento, vicepresidente vicario della Fitri nazionale, e per la migliore giornalista, Salima Barzanti. Presenti, tra gli altri, l'assessore allo sport della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, l'assessore allo sport di Rovigo, Luigi Paulon, il presidente del Coni Veneto, Gianfranco Bardelle con il delegato provinciale rovigotto, Lucio Taschin, con i consiglieri nazionali Michele Ferrarin (che ha ricordato le emozioni dell'argento olimpico nel paratriathlon a Rio 2016) e Martina Dogana. Accanto al presidente Vardiero i suoi consiglieri Paolo Albiero (Venezia), Fabio Bolzan e Paolo Rossi (Treviso), Michele Mondini (Padova), Antonella Salemi (Verona) e Silvia Tabacco (Vicenza) e il delegato di Rovigo, Enrico Novo, parte fondamentale nell'organizzazione della giornata di premiazioni. Speaker del pomeriggio Filippo Bellin.