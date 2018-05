Volley S3 a Oderzo: in piazza la festa dei record per i bambini e la pallavolo

ODERZO Un grande successo, non solo in termini di numeri, ma anche quanto a divertimento dei mini atleti, risposta da parte delle società di Treviso e Belluno e ospitalità della città di Oderzo, letteralmente addobbata a festa per questo evento. Dopo l’arrivo di tutti i partecipanti e la consegna delle magliette arancioni dell’evento, il fischio d’inizio, intorno alle 15:30, ha dato il via delle gare. Sono state ben 185 le squadre ad avvicendarsi nei campi disposti su Piazza Grande e sulla contigua piazza Carducci, provenienti da 59 società. Le partitelle si sono concluse intorno alle 18:30, fin troppo presto per i piccoli partecipanti, che avrebbero voluto continuare a giocare fino a sera nonostante i primi caldi si siano fatti sentire. I portici di Piazza Grande sono stati il riparo perfetto per loro nei momenti di pausa, oltre che per i numerosi genitori, fratellini e sorelline venuti ad accompagnarli.

I negozi per l’occasione hanno allestito vetrine a tema, con palloni, magliette del Miniteam e addirittura confetti giallo blu, come i colori dei palloni da gioco. Affissi alle colonne del porticato c’erano inoltre i Pannelli dei Pensieri, letteralmente riempiti di scritte e disegni colorati fatti dai bambini tra una partita e l’altra. A fare da piacevole diversivo per qualche momento l’uscita dal vicino duomo di due neo sposi, a cui è stata prontamente dedicata una marcia nuziale rock e un applauso da tutti i presenti come augurio per il loro matrimonio. Presenti alla festa il sindaco di Oderzo Maria Scardellato, l’assessore allo sport Enrico Patres, l’assessore ai lavori pubblici Vincenzo Artico e il direttore della filiale di Banca della Marca di Oderzo Luca Uliana. ​Una manifestazione che ha concluso nel migliore dei modi il percorso dei volley dei più piccoli in provincia di Treviso e Belluno.

Il presidente De Conti chiude la manifestazione con grande entusiamo: "Ringrazio tutti i presenti per la gioia che si respirava oggi ad Oderzo. Quest'anno il settore dei più piccoli ha dato testimonianza ad ogni manifestazione di essere più vivo che mai segnando record su record in termini di presenze. Devo dire che ad Oderzo abbiamo trovato grande entusiasmo in primis da parte della società locale, l'NPO e poi da tutti gli attori: il Comune, gli esercenti, le associazioni e tutti gli attori che hanno composto questo film bellissimo. Grazie infine, come sempre, alle società che hanno partecipato. Gli allenatori ed i dirigenti che si dedicano a questo particolare settore del nostro sport sono tra le figure che abbiamo più a cuore. Chiedo loro di continuare così!".