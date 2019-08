Sport e cultura: 5 giorni di gare e spettacoli a Montebelluna

Incontri, laboratori, spettacoli e grandi personaggi per raccontare lo sport in modo innovativo e coinvolgente, con eventi interattivi e trasversali. Cinque giorni in cui poter toccare, provare, vedere, capire e parlare di sport a 360°, che si concluderanno con la tradizionale Festa di Sport promossa assieme alle associazioni sportive locali.

È questa la prima edizione del Festival Sport e Cultura promosso dal Comune di Montebelluna, in collaborazione con Il Mosaico – Un centro da Vivere, e realizzato con il supporto di Intesa Sanpaolo, main sponsor dell’iniziativa, e il sostegno di Astoria Wines, Coldiretti Treviso e Latteria Soligo. Un progetto che nasce con l’obiettivo di portare Montebelluna, in provincia di Treviso, e il territorio del Distretto della calzatura sportiva ad essere punto di riferimento per la divulgazione dell’importanza dello sport nelle sue diverse declinazioni: dal wellness (salute e benessere fisico e psicologico), alla valenza ludica, al professionismo. Un grande evento che ambisce a diventare la prima manifestazione nazionale di diffusione della cultura sportiva grazie alla partecipazione di nomi celebri del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra i protagonisti di questa prima edizione ci saranno infatti anche il ginnasta Igor Cassina, l’atleta paralimpica e cantautrice nello serata-spettacolo di apertura di mercoledì 4 settembre alle 20.30 in Piazza Dall’Armi, Annalisa Minetti, che racconterà il modo di vivere e interpretare lo sport assieme al celebre inviato di Striscia La Notizia, Moreno Morello nell’evento dedicato allo Sport paralimpico in programma giovedì 5 settembre alle 20.30 in Piazza Dall’Armi.

E ancora sarà ospite Josefa Idem e, nell’ambito della tavola rotonda “Sport e Professionismo” condotta da Scemma Adalberto venerdì 6 settembre alle 18.30 in Biblioteca comunale interverrà anche Luca Gotti, ex calciatore ed ex assistente allenatore del Chelsea ed ora nello staff tecnico dell’udinese Calcio, mentre l’atleta velocista somala Samia Yusuf Omar sarà la protagonista della storia rappresentata sabato 7 settembre alle 21.00 in piazza Dall’Armi da Michela Cursi nell’evento “La corsa è il mio mare” con il racconto e letture da “Non dirmi che hai paura” di Giuseppe Catozzella. In uno degli appuntamenti, interverrà anche il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, quando si tratterà di Sport e filosofia. Disquisizione su corpo, biopolitica e regimi, tecnica e prestazione, formazione ed educazione, nella tavola rotonda in programma sabato 7 settembre alle 17.00 al Parco Manin assieme a Luigi Vero Tarca e Luca Grion. Sport e società è il tema scelto per l’anno 2019, argomento che vuole puntare i riflettori sullo sport come fenomeno sociale, che tocca ind tasversale tutte le componenti di una comunità, assumendo un forte significato civico. Un tema che, declinato nelle diverse sezioni del festival, dimostrerà come lo sport abbia legami anche con la cultura e l’economia e ne svelerà la valenza formativa e la capacità di rafforzare identità e appartenenza.



IL PROGRAMMA

Mercoledì 4 settembre

Piazza Dall’Armi, Ore 20.30 Apertura ufficiale del Festival.

Una serata di spettacolo che vedrà la partecipazione di autorità, atleti, rappresentanti delle associazioni, partner e aziende sponsor e due testimonial d’eccezione del mondo sportivo: la canoista Josefa Idem e il ginnasta Igor Cassina.

Giovedì 5 settembre

Auditorium Biblioteca Comunale

Ore 8:30 – 11:00 SPORT e SCUOLA. Educare con il movimento.

Ore 14:15 – 15:15 SPORT, WELLNESS e SALUTE. La scienza del respiro con Mike Maric. L'intervento prevede il coinvolgimento del pubblico in semplici esercizi.

Ore 15:30 – 17:00 SPORT e SCUOLA. Educare con il movimento attraverso l'espressività corporea. A cura di Daniela Corinto. L'intervento prevede il coinvolgimento del pubblico in semplici esercizi.

Ore 18:00 – 20:00 SPORT, WELLNESS e SALUTE. Attività fisica e alimentazione. A cura di SIAN Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana.

Piazza Dall'Armi

ore 19:00 – 20:00 SPORT, WELLNESS e SALUTE.

Esiste la formula per vivere più a lungo? Relatore Francesco Cuzzolin.

Ore 21:00 – 22:30 SPORT PARALIMPICI. Talk show condotto da Moreno Morello con la partecipazione di Annalisa Minetti.

Venerdì 6 settembre

Auditorium Biblioteca Comunale

Ore 8:00 – 11:30 SLIM CITY. Le città progettate per il movimento. In collaborazione con IUAV di Venezia. Sessione aperta a tutti in particolare a professionisti (architetti e storici dell’arte), operatori del settore, amministratori e tecnici.

Ore 11:30 – 13:30 CULTURAL-MENTE SPORT. Arte e movimento.

Ore 14:30 – 16:30 CULTURAL-MENTE SPORT. Intelligenza e Sport. Interventi di Paola Milani e Giovanni Messina.

Ore 16:30 – 18:30 SPORT, TECNOLOGIA E DESIGN. Nuovi materiali, nuove tecnologie e sostenibilità ambientale nello sport.

Ore 18:30 - 20:30 SPORT E PROFESSIONISMO. TAVOLA ROTONDA condotta dal giornalista Adalberto Scemma. Intervengono: Bounous Marcella (psicologa dello sport), Gotti Luca, Pavanello Antonio (direttore sportivo Benetton Rugby), Beda Gianfranco (marketing), Poli Fabio (Assocalciatori).

Piazza Dall'Armi

ore 21:00 CULTURAL-MENTE SPORT. Spettacolo teatrale “In capo al mondo: in viaggio con Walter Bonatti” con Luca Radaelli

Sabato 7 settembre

Auditorium Biblioteca Comunale

Ore 8:30 – 14:00 SPORT, TECNOLOGIA E DESIGN. Nuove tecnologie per la valutazione delle capacità psico-fisiche degli sportivi. Sarà possibile sperimentare le apparecchiature presentate.

Piazza Negrelli e Sedese

Ore 15:00 CULTURAL-MENTE SPORT. I giochi delle tradizioni popolari. Introdotti da Dino Mascalzoni.

Parco Manin

Ore 17:00 – 18:30 CULTURAL-MENTE SPORT. Sport e filosofia. Disquisizione su corpo, biopolitica e regimi, tecnica e prestazione, formazione ed educazione. TAVOLA ROTONDA con Marzio Favero, Luigi Vero Tarca e Luca Grion.

Ore 18:30

RETROSPETTIVA. Aperitivo a Parco Manin per uno sguardo alla prima edizione del Festival e premiazione delle Società Sportive e degli atleti di Montebelluna.

Piazza Dall'Armi

Ore 21:00 CULTURAL-MENTE SPORT. Spettacolo teatrale “La corsa è il mio mare” con Michela Cursi.

Domenica 8 settembre

Conclude il Festival la tradizionale Festa di Sport, che inizia alle ore 10.00 con la sfilata delle associazioni sportive di Montebelluna e prosegue per tutta la giornata con esibizioni e vari appuntamenti per tutti, anche per i piccini, con attrazioni, animazioni e giochi.