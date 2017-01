Il trevigiano Filippo Fontana, dopo il titolo italiano, vola alla Coppa del Mondo!

FREGONA Sara Casasola, donne junior, terza al campionato italiano di Silvelle, Filippo Fontana neo campione italiano junior e Nadir Colledani terzo sempre per la categoria under23 al tricolore sono i convocati dal commissario tecnico della nazionale di ciclocross Fausto Scotti alla prova di Coppa del Mondo di domenica prossima a Fiuggi.

Grande soddisfazione nel team della Trentino Cross Selle Smp che quest'anno sta portando a termine una stagione ad altissimo livello. Le tre punte di diamante della squadra della famiglia Leonardi, diretta dal tecnico Daniele Pontoni sta ottenendo successi di prestigio e convocazioni di prestigio. I risultati al campionato italiano hanno fornito ottimi segnali al tecnico azzurro, anche se per Nadir Colledani è mancato il bis nella gara tricolore della categoria under23 ha causa di una scivolata del corridore friulano proprio nel finale di gara, scivolata che ha compromesso il gradino più alto del podio dopo un'ora di corsa condotta sempre in testa.



"Siamo comunque soddisfatti del lavoro fatto finora - spiega Daniele Pontoni - Abbiamo un grande vivaio alle nostre spalle. Basti ricordare la maglia tricolore di Bryan Olivo, azzurro tra gli esordienti, lo scorso anno su strada e sabato nel cross. E ancora i giovani virgulti che stanno crescendo, come Michele Chiandussi, Asia Zontone, Gianmarco Vignaroli, Daniel Cassol. Senza dimenticare gli esperti Elena Leonardi tra le donne open e Marco Ponta, tra gli elite. Il nostro è un gruppo ben amalgamato. Con personalità e qualità differenti ma con tanto carattere che emerge in ogni situazione, sia in quelle più difficili che in quelle apparentemente più semplici". Ed ora fari puntati alla gara di Coppa del Mondo di Fiuggi con il trio delle meraviglie Casasola- Fontana - Colledani.