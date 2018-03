Il trevigiano Filippo Quagliotto ha vinto la medaglia d'argento nel fioretto a squadre

MONTEBELLUNA Ancora gloria per gli schermidori veneti ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso a Sochi in Russia. Nella giornata che ha chiuso il programma Under 17, l’Italia ha conquistato la sua nona e decima medaglia della manifestazione continentale. L’oro è arrivato dalla spada maschile – la squadra era composta dal campione europeo Davide Di Veroli, da Simone Greco, Filippo Armaleo ed Alessandro Gabriolo – che ha confermato con autorità il primo posto del seeding, dominando ogni assalto, compresa la finale per il titolo contro la Germania, conclusa sul punteggio di 45-22. Italia d'argento invece nel fioretto maschile, col quartetto – divenuto terzetto, stante l’infortunio occorso nella semifinale della prova individuale da Alessio Di Tommaso - composto dall'oro individuale Filippo Macchi, da Tommaso Martini e da Filippo Quagliotto, allievo del Maestro Alessandro Tosoni al Circolo Scherma Montebelluna. Dopo aver sconfitto ai quarti l'Olanda, gli azzurri hanno superato 45-44 in semifinale la Polonia, con Macchi autore della rimonta nell’ultima e decisiva frazione. In finale a vincere è stata però la squadra della Russia che si è imposta per 45-39 sugli azzurri. Dopo una semifinale in cui non è riuscito ad esprimere al meglio la sua scherma, l’atleta di Montebelluna si è rifatto ampiamente nel match di finale in cui ha messo a segno 18 stoccate, subendone 17.

Per la scherma veneta l’argento di Filippo Quagliotto si aggiunge all’oro a squadre e al bronzo individuali conquistati da Martina Favaretto (Circolo Scherma Mestre) nel fioretto, all’oro a squadre di Eleonora Berno (Comini Padova) sempre nel fioretto e all’argento di Alberto Nigri (Petrarca Padova) nella sciabola a squadre. Da domani inizieranno le gare degli under20 con le prove di spada femminile e sciabola maschile individuale. Nell’arma triangolare ci si attende un ruolo da protagonista per le due atlete trevigiane in gara, Eleonora De Marchi (Scherma Treviso in forza alle Fiamme Oro) e Beatrice Cagnin (Lame Trevigiane in forza all’Aeronautica Militare).