Final Four CEV Champions League: l'Imoco Volley prende il volo per Bucarest

CONEGLIANO L'Imoco Volley dopo aver conquistato domenica lo Scudetto 2018, il secondo della sua storia, parte giovedì per la Romania, dove nel weekend le Pantere rappresenteranno a Bucarest l'Italia nella Final Four di Cev Champions League per il secondo anno consecutivo, dopo aver giocato lo scorso anno la finalissima nell'edIzione organizzata al Palaverde. La squadra gialloblù si è qualificata per la Final Four partendo dai turni preliminari, totalizzando 11 vittorie nelle 12 gare di Champions fin qui disputate.

Purtroppo le Pantere non saranno nella migliore formazione a questo appuntamento, coach Santarelli dovrà fare a meno della coppia di centrali Folie e De Kruijf, entrambe con pesanti infortuni alle ginocchia, oltre che di Megan Easy assente da novembre sempre per infortunio al tendine d'achille. L'olandese De Kruijf seguirà la squadra nella trasferta rumena, mentre Folie resterà in patria per prepararsi all'imminente operazione di ricostruzione dei legamenti del ginocchio infortunati in gara3 di finale scudetto a Novara.

IL PROGRAMMA

Partenza giovedì mattina dall'Imoco Village per le Pantere, che viaggeranno con volo di linea via Vienna, per arrivare nel tardo pomeriggio a Bucarest. Venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 (ora locale) allenamento nel palasport sede delle finali, la Polivalenta Hall (6000 posti a sedere). Sabato si replica con allenamento mattutino (9-10) di rifinitura e nel pomeriggio alle ore 16.00 (le 15 in Italia) la semifinale con le campionesse in carica del Vakifbank Istanbul. A seguire alle 19.00 (18.00 in Italia) la seconda semifinale con le padrone di casa dell'Alba Blaj contro il Galatasaray Istanbul. Domenica le finali, alle 16 (15.00 in Italia) il 3/4 posto e alle 19 (18.00 in Italia) la Finalissima per il titolo di Campione d'Europa.

L'AVVERSARIA: VAKIFBANK ISTANBUL

Appena laureato campione di Turchia 2018 (battuta in finale L'Eczacibasi Istanbul), è la squadra campione d'Europa in carica avendo battuto lo scorso anno nella Finale proprio l'Imoco Volley al Palaverde per 3-0 nell'unico precedente tra i due club. Le turche sono attualmente il club di riferimento della pallavolo mondiale, campionesse d'Europa, del Mondo, e di Turchia, una vera e propria "corazzata" che può contare su campionesse straordinarie come la formidabile cinese Ting Zhu, la statunitense ex Imoco Volley Kelsey Robinson, la nazionale serba Rasic, l'olandese Sloetjes e molte altre nazionali della mezzaluna, allenate anche quest'anno dal coach italiano Giovanni Guidetti. Questo il palmarès del Vakif: 2 volte Campione del Mondo per Club (2013, 2017), 3 volte Campione d'Europa CEV Champions League (2011, 2013, 2017), 10 volte Campione di Turchia (1992, 1993, 1997, 1998, 2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018), più 6 Coppe di Turchia, 3 Supercoppe e 1 CEV Challenge Cup.

EX : Se da parte Vakif c'è l'ex pantera Kelsey Robinson, in casa Imoco invece c'è la connazionale Kimberly Hill, lo scorso anno proprio uno dei punti di forza della squadra turca.

MEDIA - FINAL FOUR IN DIRETTA SU FOX SPORTS HD

Tutte le partite della Final Four verranno trasmesse in diretta sul satellite da Fox Sports HD (canale 204), e in streaming video sul web su www.laola1.tv. Diretta radiofonica su Radio Conegliano (90.6 e www.radioconegliano.it). Aggiornamenti e dirette pre e post partita sulle pagine social (facebook e instagram) di Imoco Volley.

150 TIFOSI AL SEGUITO

Saranno circa 150 i tifosi che raggiungeranno Bucarest per supportare come sempre con il massimo del calore le Pantere gialloblù nell'avventura della Final Four. Uno spicchio della Polivalenta Hall sarà quindi colorato di gialloblù.