Memorial Manuel Bertoldo: le finali nel fine settimana

Domenica 5 ottobre, si conclude il primo torneo regionale dedicato a Manuel Bertoldo. Finale che è riservata alla categoria esordienti organizzato dal calcio San Cipriano. Un evento voluto fortemente dalla società per ricordare il piccolo Manuel e condiviso dall’ intera comunità locale, dove coesa, ha contribuito nella realizzazione e che ha portato ad una partecipazione di società, importante.

A lottare per contendersi il terzo e quarto posto, ci sarà il Casale B contro il Favaro 1948, mentre per la lotta al primo, secondo posto sarà Mestre contro Casale A. Seguiranno le premiazioni di tutti i partecipanti e durante le partite, nello stand, ci sarà l'estrazione della lotteria, con l’intero ricavato che sarà devoluto e consegnato dal vicesidaco di Roncade, Sergio Leonardi, al presidente dell’Ail di Padova, Modesto Carli. A contornare tutto l’ evento come testimonial ci sarà Miss Gran Prix Auto 2018, Denisa Pitea. Una vera e propria festa di chiusura in ricordo di Manuel.