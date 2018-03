Finali provinciali: il Codognè è campione U18, mentre nell'U14 vince Castelfranco

VOLLEY CODOGNE’ E’ CAMPIONE TERRITORIALE UNDER 18 FEMMINILE - In una finale quasi a senso unico Volley Codogné batte 3-0 Giorgione Pallavolo e vince il Campionato Under 18 Femminile Tre.Uno. E’ finita 3-0 per Volley Codogné la finale 1°-2° posto U18 femminile disputata domenica pomeriggio al Palateatro di Villorba, una gara forse meno equilibrata di quanto ci si aspettasse alla vigilia, che ha visto il Giorgione inseguire per più di metà gara un Codogné più costante e sicuro dei propri mezzi.



Nel primo set il Codogné prende subito il largo (6-12), è più incisiva in battuta e il Giorgione fatica a produrre un gioco fluido, ma grazie a qualche attacco indovinato riesce a trovare un po’ di continuità in cambio palla, pur non arrivando a colmare il gap iniziale (13-17). Codogné mette il turbo e con un turno in battuta efficace allunga fino al 13-21, punteggio che gli permette di amministrare il vantaggio fino alla chiusura del set (17-25). Nella seconda frazione di gioco il Giorgione sembra rinfrancato e parte in vantaggio (9-5), pungendo in battuta e in attacco. Codogné cerca di spezzare il ritmo con un time-out e riparte più concentrato e concreto soprattutto in fase difensiva e contrattacco (11-13). Le castellane cercano di rispondere a tono e dopo qualche errore di troppo trovano finalmente dei break che le riportano a contatto (17-18). A questo punto Codogné con un altro lungo turno in battuta come a fine primo set mette pressione e le avversarie non riescono a trovare soluzioni, perdendo il parziale 18-25.



Il terzo set è molto equilibrato, nessuna delle due formazioni prende il sopravvento e nel momento “caldo” è il Giorgione ad essere in vantaggio (22-19). Codogné si riporta avanti grazie a una maggior lucidità in attacco e a un muro che porta il primo match point (23-24), annullato subito dal Giorgione. Codogné ne conquista subito un altro e stavolta non spreca (24-26) andando a vincere il titolo di Campione Territoriale U18. Nella finale 3°-4° posto Pink Volley Piave batte 3-0 Volley Mogliano in una gara molto combattuta specie nel secondo e nel terzo set, staccando così il terzo pass per la fase regionale.



Finale 1°-2° posto GIORGIONE PALLAVOLO - VOLLEY CODOGNE' 0-3 (17-25, 18-25, 24-26)

Finale 3°-4° posto VOLLEY MOGLIANO - PINK VOLLEY PIAVE 0-3 (14-25, 25-27, 25-27)



GIORGIONE PALLAVOLO VINCE IL CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 FEMMINILE - Dopo una maratona di cinque set Giorgione Pallavolo batte 21-19 in un infinito tie-break Pomì VBC Union Bremas Jesolo e diventa Campione Under 14 Femminile Tre.Uno! E’ stata tutto tranne che scontata gara 6 della final four under 14 femminile, di fatto la finale tra le due migliori squadre del nostro territorio. Tante svolte durante la gara e un crescendo di emozioni che ha letteralmente infiammato il numeroso pubblico presente al Palateatro di Villorba per il pomeriggio di finali U14 e U18 femminile.



E’ Pomì VBC Union Bremas Jesolo a fare il bello e il cattivo tempo nel primo set: parte subito in vantaggio con un pesante 6-1, lavorando bene in battuta per tutta la durata del parziale. Il Giorgione è contratto e non riesce a macinare punti, che spesso arrivano grazie ad errori diretti degli avversari. Il set si conclude 25-20 per il Bremas Jesolo. Nel secondo è il Giorgione ad approfittare di qualche errore di troppo dell’avversario e a fare qualche break; il Bremas Jesolo cerca di tenersi a contatto salvo poi doversi arrendere a delle buone azioni di difesa e contrattacco delle castellane nel finale di set (20-25).



Il Giorgione gioca più rilassato nel terzo set, riuscendo a forzare battuta e attacco, mentre il Bremas Jesolo sembra spegnersi e subire il gioco avversario. Il set va al Giorgione (16-25) e l’andamento è lo stesso anche per gran parte del quarto set: i giochi sembrano fatti per le castellane quando si trovano in vantaggio di 5 punti sul 16-21, ma un incredibile e prolifico turno in battuta del Bremas Jesolo ribalta il tutto (25-23) e si va al tie-break. Nel quinto set sono le ragazze del Bremas Jesolo a trovarsi in difficoltà, commettendo degli errori soprattutto in attacco, mentre il Giorgione si assicura diversi break e sembra essere avviato verso la vittoria (11-6). Dopo il time-out il Bremas sembra attingere a nuove energie e con pazienza si rifà sotto, portando il set ai vantaggi e conquistandosi il primo match point della partita. Il Giorgione lo annulla e ripassa in vantaggio grazie ad un errore in attacco del Bremas. Le ragazze di entrambe le squadre si lanciano su ogni palla e il pubblico è entusiasmato: il Giorgione conquista ben quattro match point ma non li finalizza, mentre il Bremas ha solo un'altra occasione di chiudere la finale ma un attacco potente delle castellane vanifica tutto. Alla fine è un ace a regalare al Giorgione Pallavolo la vittoria e il titolo di Campione U14 femminile di Treviso e Belluno.



A conquistare il terzo gradino del podio in questa final four è stato Palsus U14 Light Blue Susegana in virtù del 3-0 rifilato a NPO Oderzo, ma tutte le quattro squadre che hanno partecipato a questa finale passeranno alla fase regionale che inizierà tra due settimane. Le parole del Presidente De Conti a fine manifestazione: “Un ringraziamento al presidente della società di calcio a 5 locale che ci ha messo a disposizione questo impianto (il Palateatro di Villorba, ndr), una piacevole scoperta per noi del volley trevigiano. Un applauso a tutte le finaliste under 14 e under 18 di oggi, le 8 migliori formazioni tra le ben 94 squadre che hanno preso parte ai due campionati a partire dallo scorso settembre. In fine un in bocca al lupo alle sette squadre che tra due settimane parteciperanno alla fase regionale”.



Gara 5 PALSUS U14 LIGHT BLUE - NPO 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)

Gara 6 POMI' VBC UNION BREMAS JESOLO - GIORGIONE PALLAVOLO (25-20, 20-25, 16-25, 25-23, 19-21)

Gallery