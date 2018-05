Finalissima Coppa C5Treviso “Vincenzo Romano”: la vittoria và alla SS Trinità

TREVISO Coppa C5Treviso, fantastica finale tra due formazioni che hanno ampiamente meritato di essere qui, ossia SS Trinità e Atletico GinTonic. Vediamo insieme le formazioni che scendono in campo per questa sfida: SS Trinità schiera Carbone S., Zambrano L., Salsano V., De Sena M., Perzhaku H., Gjuzja E., Elshani D.; gli avversari Atl. GinTonic rispondono con Ongaro A., Gemin A.(Cap), Luchini G., Dalla Torre J., Dalla Torre A., Fiorotto F., Bonacina A., Li Volsi G.

La partita inizia con entrambe le formazioni abbastanza coperte da non rischiare subito, ma lo studio dura solo 5 minuti poi la gara entra nel vivo ed il ritmo cresce di intensità. Il 1° tempo si chiude sul 2-2 segno che l’equilibrio in campo è alla perfezione. Il secondo tempo vede scendere in campo SS Trinità con la spavalderia di chi non ha niente da perdere e si porta in vantaggio. Ancora 10 min di black out dell’Atl. GinTonic che permette agli avversari di portarsi sul 5-2. SS Trinità adesso sente sulle gambe lo sforzo ed Atl. GinTonic ingrana la marcia aumentando il ritmo per recuperare il risultato. A pochi minuti dalla fine la rimonta è quasi completa, 4-5 ad un passo dal pareggio e dai supplementari, forse l’ Atletico GinTonic ha la colpa di svegliarsi tardi ed anche il destino gli è avverso perché un paio di conclusioni a botta sicura finiscono fuori di un soffio. SS Trinità ora è in affanno rischia di capitolare è allo stremo, ma resiste alla fortissima pressione degli avversari portandosi a casa il 5-4 confermato dal triplice fischio finale dei direttori di gara.

"Complimenti ad entrambe le formazioni per questa bellissima finale - fanno sapere gli organizzatori - Congratulazioni doverose a SS Trinità che si aggiudica il 1° Trofeo della sua storia dopo aver condotto in maniera ottimale questa competizione. L'Atl. GinTonic, classificatosi secondo, dimostra comunque che è un team sempre da alto livello indifferentemente dal risultato finale. Bravi ragazzi, oltre per il bel gioco anche per la sportività dimostrata in campo".